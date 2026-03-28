Трамп в отчаянии: Иран не хочет завершать войну

Президент США Дональд Трамп демонстрирует противоречивые сигналы по поводу войны с Ираном, это вызывает разочарование среди законодателей Республиканской партии и союзников после четырех недель боевых действий.

Об этом пишет CNN.

«За последние дни Трамп объединяет стремление к миру с готовностью углубить США в новую, более опасную фазу конфликта, отрицая, что Иран намерен заключить перемирие. Одновременно Трамп отдает приказ разместить тысячи дополнительных военных в регионе в ближайшие дни и недели», — пишут журналисты.

С приближением дедлайна войны, который он назвал «по графику», он избегает конкретики того, что именно будет считаться победой — оставляя подавляющее большинство своих советников без ответа.

Непонятные и меняющиеся сигналы из Белого дома вызывают тревогу среди законодателей, политических союзников и некоторых советников. Они признают отсутствие ясности в дальнейших шагах и обеспокоенность рисками политического и экономического характера конфликта.

«Белый дом оказался между давлением арабских союзников и требованиями некоторых республиканцев объявить победу и выйти, чтобы уменьшить риск морального и экономического давления на ноябрьских выборах», — добавили журналисты.

Война против Ирана — последние новости

Дональд Трамп активно продвигает идею неизбежного мирного урегулирования конфликта с Ираном, заявляя о готовности Тегерана к уступкам. Он утверждает, что Исламская Республика военно разгромлена и «умоляет» о соглашении, но боится внутренней реакции собственного народа. В то же время, ситуация остается напряженной: в регион направляются тысячи американских военных, что создает риск перехода к затяжной наземной операции, которая может взорвать предвыборные обещания Трампа прекратить «вечные войны».

Трамп объявил, что США приостанавливают на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.

23 марта Трамп сообщил, что США не будут обстреливать иранские энергетические объекты в течение 5 дней.

Затем он сказал, что США ведут переговоры с Ираном, а именно с «правильными людьми». По словам Трампа, в качестве жеста доброй воли Иран согласился пропустить около десятка танкеров с нефтью через Ормузский пролив.

«Они сказали: чтобы показать вам, что мы серьезно настроены и надежны — мы дадим вам 8 судов с нефтью», — заявил он.