Трамп в пикселях и странные ролики: Белый дом снова шокировал загадочными сообщениями
Пользователи соцсетей ломают голову над загадочным контентом Белого дома.
Белый дом снова оказался в центре внимания из-за публикации странных пиксельных фото и короткого видео. На кадрах едва узнаются фигуры президента США Дональда Трампа Трампа и вице-президента Джея Ди Вэнса.
Эти сообщения появились в соцсети Х.
Белый дом выложил в своей заметке странные нечеткие изображения из пикселей, на которых можно разглядеть фигуры Трампа в красной кепке и Вэнса.
В еще одной заметке американская администрация распространила странный несколькосекундный ролик без звука, где только появляется и исчезает лого Белого дома.
Напомним, накануне Белый дом заинтриговал соцсети загадочными видео со словами о «запуске». На одном ролике слышен женский голос, спрашивающий о быстром старте, а на другом видно только черный экран с флагом США под звук оповещения. Несмотря на то, что одну из записей оперативно удалили, пользователи успели ее сохранить.