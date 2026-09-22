Трамп хочет заключить соглашение с Беларусью / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке масштабной договоренности с Беларусью. Речь идет о закупке калийных удобрений. Этот шаг Трампа свидетельствует об изменении приоритетов Вашингтона — отказе от услуг ключевого канадского поставщика в пользу союзника Кремля.

Об этом пишет The Guardian.

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Дональд Трамп анонсировал «грандиозное» соглашение с Беларусью

Такая идея Трампа стала следствием обострения конфликта вокруг торговых пошлин.

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«Соединенные Штаты работают над масштабным соглашением о закупке калия из Беларуси. Цена будет значительно ниже той, которую мы сейчас платим Канаде, — это очень хорошая новость для наших фермеров и животноводов», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.

В последние недели Трамп усилил экономическое давление на Оттаву — давнего союзника США и главного экспортера калия на американский рынок. Заявление Трампа о покупке удобрений у Беларуси свидетельствует о том, что американцы готовы идти на контакты с Минском даже несмотря на то, что Беларусь помогает РФ в войне против Украины.

Соединенные Штаты импортируют львиную долю калийных солей, необходимых для производства удобрений. Рынок столкнулся со скачком цен после начала полномасштабной войны РФ против Украины. По данным Геологической службы США, в 2024 году 79% объемов калия обеспечивала Канада, 11% приходилось на Россию, а 4% — на Беларусь.

Во время второй каденции Трамп начал непублично возобновлять контакты с Минском. На прошлой неделе белорусские власти выпустили на свободу 25 политзаключенных, а США в ответ отменили ограничения против двух белорусских предприятий.

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В то же время за решеткой до сих пор остаются сотни человек, заключённых в тюрьму после того, как Лукашенко устроил разгон людей, которые вышли на протесты против фальсификации выборов 2020 года.

Лидер белорусской оппозиции в изгнании Светлана Тихановская в понедельник, 21 сентября, предостерегла США от подписания любых соглашений с режимным Минском, назвав такие шаги крайне опасными.

«Наша позиция заключается в том, что сейчас не время торговать с режимом, пока все доходы от продажи калийных удобрений идут на репрессии и поддержку российской военной машины», — сказала Тихановская.

Она выразила убеждение, что в Америке хорошо осознают, кем на самом деле является Лукашенко.

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Лукашенко внезапно пошел на соглашение с США

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пытается маневрировать между РФ и США для сохранения собственной власти. По данным отчета ISW, Минск и Вашингтон заключили временное соглашение: белорусская сторона освободит 25 заключенных, а США снимут санкции с двух местных компаний.

Спецпосланник США Джон Коул подтвердил достижение договоренностей и заявил о намерении в дальнейшем улучшать двусторонние отношения и добиваться освобождения других людей.

В то же время Беларусь продолжает помогать России в войне против Украины. Спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил, что белорусская сторона активировала ретрансляционные станции вдоль границы. Это позволяет российским ударным дронам проникать глубже в украинские западные области и осуществлять атаки, в частности, на пункт пропуска «Ягодин» у границы с Польшей.

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