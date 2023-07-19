Трамп, в случае победы на выборах, потребует от Запада компенсировать стоимость предоставленного Украине оружия

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания на пост американского президента он попросит Европу заплатить за то, чтобы США восстановили свои запасы оружия, которые Вашингтон предоставил Украине для борьбы с агрессией РФ.

Об этом он сказал в новом предвыборном видео, пишет Silkway News.

"Менее трех лет назад я полностью восстановил Вооруженные силы Соединенных Штатов и вывел Америку на такую сильную мировую позицию. Двадцать девять месяцев спустя арсеналы пусты, запасы истощены, казначейство истощено, ряды распущены, наша страна полностью унижена, и мы имеем, скомпрометированного президента, мошенника Джо Байдена, влекущего нас в Третью мировую войну", — заявил Трамп.

Трамп обвинил европейских союзников Америки в "оказании мизерной доли помощи Украине". Он также раскритиковал администрацию Джо Байдена за то, что она "до сих пор не требовала компенсации".

"Я буду просить Европу компенсировать нам восстановление запасов оружия, посланного в Украину. Они должны сделать это сейчас, но Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он не может даже спросить об этом", – сказал Трамп.

Дональд Трамп также раскритиковал решение о предоставлении Киеву кассетных боеприпасов.

Напомним, Дональд Трамп объяснил, как заставит Зеленского и Путина заключить соглашение о мире.

Читайте также: