Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп после месяца войны против Ирана сталкивается с трудным выбором: заключить потенциально несовершенное соглашение и выйти из конфликта или же эскалировать военные действия и рисковать затяжным конфликтом, который может поглотить его президентство.

Об этом пишет Reuters.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп сказал помощникам, что хочет избежать «вечной войны» и найти выход путем переговоров, призывая их подчеркнуть продолжительность военных действий от четырех до шести недель, добавив, что такие сроки кажутся «шаткими».

В то же время Трамп пригрозил серьезной военной эскалацией, если переговоры провалятся.

Дипломатические обращения Трампа к Ирану, включая 15-пунктное мирное предложение, направленное через Пакистан, похоже, продемонстрировали срочный поиск путей для отступления. Но остается непонятным, существуют ли сейчас реальные перспективы для плодотворных переговоров.

Бывший заместитель офицера национальной разведки США по вопросам Ближнего Востока Джонатан Паникофф считает, что у Трампа мало вариантов для завершения войны.

«Частично проблема заключается в отсутствии ясности относительно того, каким будет удовлетворительный результат», — сказал он.

Эскалация войны против Ирана

Как известно, Дональд Трамп разворачивает еще тысячи американских военных на Ближнем Востоке и предупреждает Иран об усилении наступления, возможно, включая использование наземных войск, если он не подчинится его требованиям.

Аналитики говорят, что такая демонстрация силы может быть направлена на создание рычагов влияния для уступок со стороны Тегерана, но рискует втянуть США в более затяжной конфликт. При этом любое обязательство по размещению войск на иранской земле, вероятно, разозлит многих американских избирателей.

Другим возможным сценарием, говорят эксперты, было бы проведение США последнего крупного воздушного нападения в рамках операции «Эпическая ярость», чтобы еще больше ослабить военный потенциал и ядерные объекты Ирана. После этого Трамп мог бы объявить «победу» и вывести войска, заявив, что его военные цели были достигнуты.

Но такое утверждение будет безосновательным, если жизненно важный Ормузский пролив не будет полностью открыт. Иран пока отказывается разблокировать важный для транспортировки нефти морской путь.

Переговоры с Ираном

Дипломатический путь также не предлагает президенту США простых решений.

15-пунктный план, предложенный Трампом, похожий на тот, который Иран в основном отвергал на довоенных переговорах, содержит некоторые элементы, которые будет трудно выполнить. Требования варьируются от ликвидации ядерной программы Ирана и ограничения его ракетного арсенала до отказа от его прокси-групп и фактической передачи контроля над проливом.

Иран назвал предложение США несправедливым и нереалистичным, хотя и не исключил дальнейших косвенных контактов.

По словам аналитиков, любые дипломатические усилия осложняла замена некоторых лидеров, погибших в результате американо-израильских авиаударов, еще более жесткими преемниками. Нынешние правители Ирана четко заявили о своем недоверии к Трампу, который дважды в течение прошлого года наносил авиаудары, пока обе стороны еще вели переговоры.

Тем временем израильские чиновники выразили беспокойство относительно возможности того, что Трамп пойдет на уступки, которые свяжут им руки в дальнейших ударах против Ирана.

Союзники Вашингтона в Персидском заливе также могут возмущаться поспешным уходом США, учитывая, что они могут остаться с раненым, враждебным соседом.

Непредсказуемый Трамп

Пока что Трамп держит мир в неведении, в один миг делая заявления о близком завершении войны путем переговоров, направленные на успокоение рынков, а в следующий — угрожая Ирану эскалацией, что резко повышает цены на энергоносители.

«Трамп распространяет противоречивые сигналы. Он — это единоличная машина для распространения сообщений в „тумане войны“, которая выводит оппонентов из равновесия», — прокомментировала ситуацию Лора Блуменфельд из Школы передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса в Вашингтоне.

Напомним, ранее CNN писало, что президент США Дональд Трамп демонстрирует противоречивые сигналы относительно войны с Ираном, это вызывает разочарование среди законодателей Республиканской партии и союзников после четырех недель боевых действий.