Трамп в тупике: рискуют ли США наступить на те же грабли, что и во Вьетнаме, Ираке и Афганистане

Война США и Израиля против Ирана, распространившаяся на страны Ближнего Востока, спровоцировав мировой энергетический кризис, длится уже более месяца. Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в $116. Эксперты предполагают, что цены могут даже побить рекорд 2008 года, когда Brent подскочил до $147, если война будет продолжаться и Иран продолжит наносить удары по энергетической инфраструктуре стран Персидского залива, блокируя Ормузский пролив, на который приходится 20% мирового экспорта нефти.

Дональд Трамп и члены его администрации время от времени заявляют, что проводят переговоры с Ираном и скоро все закончится. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт подтвердила, что США не меняют сроков операции против Ирана — это 4-6 недель. По словам американского президента, Тегеран согласился на большинство из 15 пунктов американского плана прекращения войны, который США передали Ирану через Пакистан. В то же время, Иран отрицает факт прямых переговоров с США, а мирный план называет «чрезмерными и необоснованными требованиями». Но за кулисами остается самый главный вопрос: есть ли у представителей иранского режима, с которыми США общаются то-ли напрямую, то-ли через посредников, полномочия подписать соглашение?

В первый день начала очередного этапа войны США и Израиля против Ирана 28 февраля во время совместной воздушной операции был ликвидирован аятолла Али Хаменеи и члены высшего военного и разведывательного руководства Ирана. Новым верховным лидером был избран Моджтаба Хаменеи, 56-летний сын Али Хаменеи. Но, по словам Трампа, он в крайне тяжелом состоянии из-за серьезного ранения и вообще не появляется на публике. Хоть президент США и говорит, что нынешний иранский режим «ведет себя гораздо умнее и стремится заключить соглашение», другие страны региона не разделяют такой уверенности, добавляя, что вопрос разблокирования Ормузского пролива будет отдельной от мирного плана договоренностью.

В американских СМИ появляется все больше сведений, что у администрации Трампа нет понимания, в чьих руках сейчас сосредоточена власть в Тегеране. ТСН.ua уже писал, что США не просчитали все возможные негативные последствия начала очередной войны против Ирана, как-то заблокирование Ормузского пролива, что привело к мировому энергетическому кризису. Теперь Трамп угрожает захватить иранский нефтяной экспортный центр на острове Харг, сетуя на союзников по НАТО за отказ помочь разблокировать Ормузский пролив, пока США перебрасывают на Ближний Восток тысячи военнослужащих элитной 82-й воздушно-десантной дивизии.

Пока американская администрация не приняла решения о начале сухопутной операции в Иране. Эксперты предупреждают, что это может стать катастрофой для второго президентского срока Трампа. Рейтинг его одобрения уже упал до 33%, а цены на топливо на американских заправках превысили $4 за галлон (это 3,78 л — Ред.). Хотя еще месяц назад они были на уровне $2,98. Войны во Вьетнаме, Ираке и Афганистане доказали, что США не могут конвертировать военное преимущество (а в Иране оказалось, что американцы не готовы к войне нового поколения с использованием дроновых технологий) в политическую победу.

Поэтому далее в статье ТСН.ua читайте, какие ошибки США допустили во время войн во Вьетнаме, Ираке и Афганистане, и почему история снова повторяется.

Проигрыш во Вьетнаме. Американские войска вели активные боевые действия во Вьетнаме в течение восьми лет — с 1965 по 1973 год. из-за войны прошло около 2,7 млн американских солдат. Погибли более 58 тыс. военнослужащих США. Еще более 150 тыс. получили ранения и тысячи пропали без вести. Во время холодной войны на стороне коммунистического Северного Вьетнама были СССР и Китай. Южный Вьетнам поддерживали США, а также Южную Корею, Австралию и другие.

Несмотря на превосходящую военную мощь, США втянулись в многолетний конфликт на истощение без четкой стратегии свержения коммунистического режима. Расходы на войну росли параллельно с уменьшением ее поддержки со стороны американцев, которую окончательно поколебало Тетское наступление в 1968 году, когда войска Северного Вьетнама начали одновременное наступление более чем на 100 городов и баз в Южном Вьетнаме. США и союзники его отбили, но кадры, в том числе 77-дневная осада американской базы морской пехоты Ке-Сан, убедили американскую общественность, что несмотря на заверения правительства война далека от завершения.

Это похоронило политическое будущее президента США Линдона Джонсона, отказавшегося баллотироваться на второй срок. В 1969 году, когда президентом США стал Ричард Никсон, Америка объявила политику «вьетнамизации», архитектором которой был известный американский дипломат и госсекретарь Генри Киссинджер, начав вывод американских войск из Вьетнама. Главная публичная идея заключалась в том, чтобы оснастить и научить армию Южного Вьетнама до такого уровня, чтобы она смогла воевать своими силами.

В конце концов, все закончилось подписанием Парижских мирных соглашений о прекращении огня между Северным и Южным Вьетнамом в 1973 году, падением Сайгона (столицы Южного Вьетнама) в 1975 году после наступления севера и установлением коммунизма. Этому предшествовала известная дипломатическая сделка Киссинджера по нормализации отношений США с Китаем в 1971-1972 годах и курс на разрядку с СССР в Холодной войне. Однако политическое будущее Никсона перечеркнул Уотергейтский скандал.

Вторжение в Ирак и бегство из Афганистана. Бегство США из Афганистана весь мир наблюдал в прямом эфире. Вывод американских войск после 20-летней войны завершился в конце августа 2021, за полгода до начала полномасштабного вторжения России в Украину. В сети множество видео, как тысячи людей после быстрого коллапса афганского правительства и захвата столицы Талибаном штурмовали аэропорт Кабула, цеплялись за стойки шасси и крылья взлетавшего американского военно-транспортного самолета С-17.

Бомбардировки Афганистана, а затем и наземные операции, начались в 2001 году после терактов 9 сентября того же года в Нью-Йорке, когда погибли почти 3 тыс. человек. Тогда Талибан отказался выдать Осаму Бин Ладена и закрыть лагеря Аль-Каиды. В 2003 году началось вторжение США и союзников в Ирак с целью свержения режима Саддама Хусейна, связываемого с международным терроризмом, в частности Аль-Каидой. Полный вывод американских военных из Ирака, за исключением полуавтономного Курдистана (где сосредоточена нефтяная добыча) завершился в январе 2026 года.

Американская политика установления демократии в Афганистане потерпела сокрушительное поражение опять же из-за отсутствия стратегии присутствия на долгую перспективу, больших затрат, усталости американского общества и ставки на коррумпированные элиты. К тому же стоит напомнить, что еще во время своего первого президентского срока Трамп подписал с Талибаном соглашение о выводе войск США и НАТО, в котором не приняло участия тогдашнее правительство в Афганистане. В Ираке США также не смогли создать устойчивое демократическое правительство, что усилило Иран, а страна осталась разделенной и глубоко коррумпированной, где продолжаются теракты и вооруженные нападения.

Сегодняшняя война в Иране. ТСН.ua уже писал, что после успешной точечной спецоперации в Венесуэле, когда американские военные захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену, доставив их в американский суд, Трамп считал, что и очередная война против Ирана будет столь же быстрой. В американской администрации никто всерьез не готовился к блокированию Ираном Ормузского пролива и мирового энергетического кризиса. В этот момент европейские лидеры, даже британский премьер Кир Стармер, вспомнили США вторжение в Ирак в 2003 году, легитимность которого многие подвергают сомнению.

Как видим, несмотря на существенное военное превосходство, история свидетельствует, что США не умеют разрабатывать стратегии ведения длительных войн, свержения автократических и диктаторских режимов, просчитывая все негативные последствия. Трамп, требуя от стран Персидского залива триллионы долларов на войну против Ирана, которую сам и начал, установил для Тегерана дедлайн — до 6 апреля разблокировать Ормузский пролив и принять соглашение с 15 пунктов, иначе США начнут удары по электростанциям и нефтяным объектам страны, включая захват.

Однако эксперты предупреждают, что, даже захватив этот остров, Америка не получит доступа к иранской нефти. А разблокировать Ормузский пролив будет крайне трудно из-за дронов технологии, которыми владеет Иран, и к которым оказались неготовыми Соединенные Штаты. Вдобавок, администрация Трампа не хочет объединяться с союзниками, чтобы совместно попытаться решить проблему, пока Иран движется к введению платы за прохождение Ормузского пролива и полному запрету на проход для судов, принадлежащих США, Израилю и их союзникам.