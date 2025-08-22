Трамп вдруг похвастался "красивым" фото Путина

Дональд Трамп с фотографией с Путиным / © Associated Press

На мероприятии в Белом доме, посвященном Чемпионату мира по футболу, который состоится в следующем году в США, американский президент Дональд Трамп вдруг показал журналистам свое фото с российским президентом Владимиром Путиным, сделанное на прошлой неделе на Аляске.

Как сообщает Sky News, это совместное фото хозяин Белого дома вытащил из ящика своего рабочего стола, отвечая на вопрос о потенциальных трудностях, с которыми могут столкнуться болельщики, въезжая в США.

Прежде чем обнародовать фотографию, Трамп сказал, что ему «только что прислали фотографию человека, который очень хочет быть там [на Чемпионате мира]».

«Он очень уважал меня и нашу страну, но не так уважал других», — добавил он.

При этом Трамп предположил, что Путин может все таки приехать в США.

«Возможно, и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель», — загадочно добавил он.

Рассматривая свое фото с Путиным перед журналистами, американский президент отметил, что на нем хозяин Кремля вышел «хорошо», а сам Трамп — «нормально».

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее намекнул на «жесткий разговор», который якобы состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным во время саммита на Аляске 15 августа, опубликовав соответствующий фотоколлажна своей странице в Truth Social.