Трамп вдруг похвастался "красивым" фото Путина
Американский президент предположил, что Путин может приехать в США на футбольный Чемпионат мира.
На мероприятии в Белом доме, посвященном Чемпионату мира по футболу, который состоится в следующем году в США, американский президент Дональд Трамп вдруг показал журналистам свое фото с российским президентом Владимиром Путиным, сделанное на прошлой неделе на Аляске.
Как сообщает Sky News, это совместное фото хозяин Белого дома вытащил из ящика своего рабочего стола, отвечая на вопрос о потенциальных трудностях, с которыми могут столкнуться болельщики, въезжая в США.
Прежде чем обнародовать фотографию, Трамп сказал, что ему «только что прислали фотографию человека, который очень хочет быть там [на Чемпионате мира]».
«Он очень уважал меня и нашу страну, но не так уважал других», — добавил он.
При этом Трамп предположил, что Путин может все таки приехать в США.
«Возможно, и нет, в зависимости от того, что произойдет. У нас много событий произойдет в течение следующих нескольких недель», — загадочно добавил он.
Рассматривая свое фото с Путиным перед журналистами, американский президент отметил, что на нем хозяин Кремля вышел «хорошо», а сам Трамп — «нормально».
Напомним, президент США Дональд Трамп ранее намекнул на «жесткий разговор», который якобы состоялся у него с президентом России Владимиром Путиным во время саммита на Аляске 15 августа, опубликовав соответствующий фотоколлажна своей странице в Truth Social.