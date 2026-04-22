Трамп "вернул" Путину деньги с нефти, но экономику РФ уже не спасти: аналитика Bloomberg

Нефтяные доходы России не смогут остановить замедление экономики / © ТСН.ua

Несмотря на рост нефтяных доходов на фоне обострения на Ближнем Востоке, Россия вряд ли сможет за их счет оживить свою военную экономику, демонстрирующую признаки резкого замедления. Высокие ставки, инфляционное давление, нехватка рабочей силы и перекос бюджета в сторону войны продолжают оказывать давление на российский бизнес и производство.

Об этом сообщает Bloomberg.

На прошлой неделе Владимир Путин публично признал проблемы в российской экономике и требовал от правительства и Центробанка объяснений причин замедления роста. Это произошло на фоне предыдущих заявлений о необходимости не допустить спада.

Как отмечает агентство, резкое удорожание нефти, вызванное конфронтацией США и Ирана, временно увеличило экспортные доходы России до самого высокого уровня с первых недель полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. В то же время этого недостаточно, чтобы вернуть экономику к более быстрому росту.

Одна из ключевых проблем состоит в том, что российские власти уже существенно разогнали бюджетные расходы, но это увеличивает спрос, а не предложение. Значительная часть ресурсов направляется на военное производство, продукция которого оказывается на фронте, а не работает на развитие гражданской экономики.

В случае, если Кремль решит тратить дополнительные нефтяные доходы сверх запланированного, это лишь усугубит инфляционное давление. В таком случае у Центробанка будет еще больше оснований удерживать высокие кредитные ставки, которые уже сейчас серьезно бьют по бизнесу.

По оценкам Bloomberg, в первом квартале ВВП России, по всей вероятности, сократится после падения производства почти на 2% в первые два месяца года. Это может стать первым квартальным спадом с начала 2023 года. Кроме того, индикатор делового климата в России в прошлом месяце впервые с 2022 года вышел в отрицательную зону.

При этом само правительство РФ, похоже, не слишком верит в длительное сохранение высоких цен на нефть. По данным источников агентства, чиновники в обновленном макропрогнозе планируют оставить среднюю экспортную цену российской нефти на уровне 59 долларов за баррель, а также закладывают более крепкий рубль. В итоге это означает меньшие нефтяные доходы, чем предусмотренные бюджетом.

Аналитика Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что даже дополнительные 1–3 трлн рублей для бюджета в 2026 году не снимут главных рисков для российской экономики.

Несмотря на то, что Банк России уже девять месяцев снижает ключевую ставку и на последнем заседании опустил ее до 15%, реальная стоимость заимствований остается близкой историческим максимумам — более 9%. Это сдерживает инвестиции и усугубляет положение компаний.

Высокие цены на нефть могут отчасти поддержать экспортеров, формирующих примерно четверть бюджетных доходов РФ, но не компенсирующих падение добычи и инвестиционный застой в условиях жесткой финансовой политики.

Согласно действующим бюджетным правилам, все дополнительные нефтяные доходы более 59 долларов за баррель должны направляться в Фонд национального благосостояния. В то же время, бюджет на 2026 год не предусматривает использование этого фонда для покрытия дефицита.

Министр экономики РФ Максим Решетников заявил, что ситуация в экономике страны сейчас более сложная, чем в предыдущие годы. В числе причин он назвал сильный рубль, высокие ставки, кадровый дефицит и бюджетные ограничения.

Отдельным риском для России остается и сам конфликт на Ближнем Востоке. В Центробанке РФ опасаются глобального шока предложения, который может разогнать цены в мире, в том числе и в России. Без этого фактора регулятор мог бы более активно рассматривать снижение ставки.

В отчете Банка России также отмечается, что страны Персидского залива являются важными поставщиками компонентов производства полупроводников и другой высокотехнологичной продукции. Для России, являющейся чистым импортером электроники, это означает риск подорожания импорта, что ударит и по потребительским ценам, и по расходам компаний.

Кроме того, российские власти опасаются роста логистических затрат и того, что высокие цены на продукты питания будут держаться дольше, чем цены на нефть.

В Bloomberg отмечают, что замедление инфляции и относительно сбалансированный бюджет России сейчас достигаются за счет торможения экономического роста и инвестиций. Прогноз российского правительства по росту экономики на уровне 1,3% в этом году уже может быть пересмотрен в сторону снижения.

Центробанк РФ называет процесс «управляемым охлаждением», однако представители бизнеса описывают ситуацию гораздо жестче. В частности, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что отдельные чувствительные отрасли фактически переживают «глубокую шоковую заморозку».

Экономисты Института экономического прогнозирования РАН также предупредили, что из-за дороговизны кредитов и ресурсов развитие новых технологических ниш и импортозамещения в России стало «чрезмерно затратным и экономически непривлекательным».

