Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
351
Время на прочтение
1 мин

Трамп владеет очень важной информацией о фронте: Зеленский предоставил детали встречи

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшуюся 23 сентября встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп владеет очень важной информацией о фронте: Зеленский предоставил детали встречи

Президент Украины Владимир Зеленский и глава США Дональд Трамп / © ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским главой Дональдом Трампом 23 сентября заявил, что их разговор был конструктивным, а США владеют актуальной информацией о фронте.

Об этом шла речь во время брифинга президента Украины по результатам встречи с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

«Не могу предоставить детали, но Трамп владеет очень важной информацией о фронте», — сказал Зеленский.

Он также поблагодарил команду Трампа.

«Президент США знает детали, я думаю, что он знает больше, чем раньше. Я очень доволен, благодарен, в частности, его команде», — сказал Зеленский.

По словам украинского главы, беседа была «доброй и конструктивной».

Глава государства добавил, что в ходе встречи обсуждалась и деятельность российских военных.

«Я рад, что информация, которой владеет президент Трамп, очень близка к реальной картине на фронте. Это очень важно — знать, что происходит на каждом направлении», — подчеркнул президент.

Зеленский также акцентировал внимание на том, что целью было, чтобы США чувствовали ситуацию так же, как ее испытывают украинские военные и граждане.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пока не готов однозначно сказать, будет ли предоставлять США Украине гарантии безопасности, подобные гарантиям ЕС.

В то же время, 23 сентября Дональд Трамп заявил, что Украина должна вернуть начальные границы, а в России — «большие экономические проблемы».

