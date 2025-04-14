Трамп власть просто так не отдаст: писатель заявил, что США придется пережить украинский опыт

Президент США Дональд Трамп

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По возвращении в Белый дом Дональда Трампа в Соединенных Штатах проходит ползучая авторитаризация власти и американцам еще предстоит бороться против этого.

Такое мнение высказал писатель, публицист, почетный президент Украинского ПЭН Николай Рябчук.

Он заявил, что Украина пережила нечто подобное, что сейчас происходит в США.

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«Я не буду браться прогнозировать то, что может происходить в США. В свое время мы в Украине пережили нечто подобное тому, что происходит в США. Украинцы на свободных демократических выборах избрали Януковича. Захват власти Януковичем происходило подобным образом», — пояснил Рябчук.

Он отметил, что американское общество и разные институты будут бороться против того, чтобы вся власть была сосредоточена в одних руках.

«В США происходит ползучая авторитаризация. Есть американцы, которые этим обеспокоены. По крайней мере, большая часть американского общества. Они не успели отойти от результатов выборов, как уже их шокирует процесс действий администрации Трампа. Конечно, этот процесс ползучей авторитаризации еще будет продолжаться некоторое время. Впрочем, в США. . Хотя я считаю, что американцам придется побороться», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Белом доме заявил, что СМИ не успевают публиковать еженедельно победы за победами, которые осуществляет Трамп.

Мы ранее информировали, что среди сенаторов от Республиканской партии начали появляться голоса, которые говорят о необходимости ограничить власть президента США Дональда Трампа.