Трамп внезапно отменил переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп отменил визит своих посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Исламабад для мирных переговоров с представителями Ирана.

Об этом хозяин Белого дома сообщил изданию Axios.

«Я не вижу смысла отправлять их в 18-часовой перелет в нынешней ситуации [переговоров]. Это слишком долго. Мы можем сделать это так же хорошо по телефону. Иранцы могут позвонить нам, если захотят. Мы не собираемся совершать эту поездку просто для того, чтобы сидеть там», — сказал Дональд Трамп.

На вопрос, означает ли это, что он возобновит войну, Трамп ответил: «Нет. Это не означает этого. Мы еще об этом не думали».

«У нас все карты в руках, мы не собираемся туда просто сидеть сложа руки и говорить ни о чем», — добавил он.

Издание отмечает, что хотя Трамп продлил прекращение огня с Ираном, дипломатические усилия в последние дни не привели ни к какому прогрессу.

Ранее на этой неделе официальные лица США заявили, что во власти Ирана есть разные фракции, которые не имели достаточно времени, чтобы достичь согласия по предложению.

«В их „руководстве“ царит ожесточенная внутренняя борьба и большая путаница. Никто не знает, кто главный, даже они сами», — написал Трамп в заметке на Truth Social в субботу после отмены поездки.

Известно, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи встретился в субботу в Исламабаде с премьер-министром, начальником армии и министром иностранных дел Пакистана, которые выполнили роль посредника между двумя сторонами. Но переговоры завершились без значительного прогресса.

Арагчи покинул Исламабад, не обязавшись встретиться с Уиткоффом и Кушнером, если они поедут в Пакистан.

Министр иностранных дел Ирана заявил на своих встречах, что Иран требует отмены введенной США морской блокады как предпосылки для переговоров.

Примерно через час после того, как Арагчи покинул Исламабад, Трамп решил отменить поездку.

Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует направить в Пакистан своего специального посланника Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера. Целью визита является участие в переговорах с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Основным вопросом повестки дня должна была стать потенциальная сделка по ядерным материалам Тегерана.