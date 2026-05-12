Трамп внезапно заговорил о преемнике: кого "метят" в президенты США в Белом доме

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп назвал вице-президента Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио "идеальным тандемом" и "командой мечты", фактически намекнув, кого может видеть среди будущих кандидатов на высшие должности в США.

Об этом президент США заявил во время брифинга.

По словам Трампа, сочетание Вэнса и Рубио выглядело бы как возможная президентская связка.

"Это не означает моего одобрения ни при каких обстоятельствах. Но, думаю, это звучит как кандидат в президенты и кандидат в вице-президенты", — заявил Трамп.

Ранее в США снова заговорили об импичменте Трампа

Разговоры о политическом будущем Трампа проходят на фоне нового обострения в Вашингтоне. Демократы подали в Конгресс резолюцию об импичменте президента по 13 статьям.

В документе говорится о возможных злоупотреблениях властью, нарушении конституционных обязанностей, преследовании политических оппонентов, игнорировании роли Конгресса и противоречивых решениях в сфере внутренней и внешней политики.

Среди пунктов резолюции упоминаются обвинения в военных полномочиях, милитаризации внутренних правоохранительных органов, неконституционных задержаниях и депортациях, давлении на свободу слова, злоупотреблении правом помилования и использовании государственных инструментов в политических интересах.

Авторы документа заявляют, что резолюция должна стать основанием для более широкой дискуссии о состоянии американской демократии и границах президентской власти.

На этом фоне в Вашингтоне состоялся протест с требованием импичмента Дональда Трампа. Участники акции держали плакаты с призывами отстранить президента и критиковали его политику как внутри страны, так и на международной арене.

