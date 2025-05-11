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Катар сделает Трампу уникальный подарок, – СМИ
Во время поездки на Ближний Восток Дональд Трамп примет в подарок Катару Boeing 747-8, который временно станет новым Air Force One.
Во время предстоящей поездки на Ближний Восток президент США Дональд Трамп планирует принять уникальный подарок от королевской семьи Катара – суперроскошный самолет Boeing 747-8, который может стать временным Air Force One.
Как сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с деталями, самолет передадут Соединенным Штатам через Военно-воздушные силы. По истечении второго срока Трампа лайнер планируют передать в фонд президентской библиотеки Трампа.
По оценкам специалистов, стоимость подарка составляет около 400 миллионов долларов без учета дополнительного военного оборудования. В феврале Трамп лично осмотрел самолет, который называют "летающим дворцом".
Соглашение уже прошло юридическую оценку — юристы Белого дома, Минюста и Пентагона пришли к выводу, что оно не нарушает запрет на получение подарков от иностранных государств, поскольку самолет не будет передан напрямую Трампу, а получит его армия США, а впоследствии некоммерческая организация.
Самолет модифицирует американская компания L3Harris, уже получившая соответствующий заказ. Ожидается, что он будет полностью соответствовать стандартам безопасности для транспортировки президента США, в частности в части защищенной связи.
Объявление о передаче самолета, вероятно, прозвучит уже на следующей неделе — во время визита Трампа в Катар, который станет первой заграничной поездкой во время второго срока.
Ранее сообщалось, что Москва обратилась в Вашингтон с просьбой разрешить покупку самолетов Boeing за счет замороженных российских государственных активов .