Трамп во второй раз "помирил" Камбоджу и Таиланд: исчерпан ли конфликт — Reuters
Боевые действия между соседними странами в Юго-Восточной Азии продолжаются пятый день подряд.
В пятницу, 12 декабря, президент США Дональд Трамп заявил, что разговаривал по телефону с лидерами Таиланда и Камбоджи, которые якобы договорились прекратить боевые действия на границе и вернуться к соглашению о прекращении огня. Однако заявление Трампа существенно отличается от того, что сказал премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракул несколькими часами ранее.
Об этом сообщает Reuters
«Сегодня утром я имел очень хороший разговор с премьер-министром Таиланда Анутхином Чарнвиракулом и премьер-министром Камбоджи Хун Манетом относительно очень неудачного возобновления их длительной войны. Они договорились о прекращении огня, которое вступает в силу сегодня вечером, и возвращении к первоначальному мирному соглашению», — написал Трамп в своей социальной сети Truth Social.
Американский президент добавил, что обе страны якобы «готовы к миру и продолжению торговли с Соединенными Штатами Америки».
Однако премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракул не упомянул о каком-либо соглашении о прекращении боевых действий между соседними странами в Юго-Восточной Азии, которые продолжаются пятый день подряд.
Анутхин сказал, что он попросил Трампа призвать Камбоджу прекратить боевые действия и удалить наземные мины.
«Мы объяснили президенту Трампу, что мы не являемся агрессорами в отношении Камбоджи, но мы действуем в ответ», — заявил премьер Таиланда журналистам.
Анутхин Чанвиракул подтвердил, что Трамп хочет прекращения огня, но, по его словам, он попросил президента США передать требование к Камбодже: не только прекратить огонь, но и вывести свои войска и снести все установленные ею мины.
Новый виток конфликта между Таиландом и Камбоджей
Камбоджа и Таиланд обстреляли ракетами и артиллерией несколько точек вдоль спорной 817-километровой границы. Это стало одними из самых ожесточенных боев со времен пятидневного конфликта в июле, который Трамп прекратил.
Таиланд и Камбоджа обвиняют друг друга в разжигании конфликта, на этой неделе в результате боевых действий погибли по меньшей мере 20 человек и более 260 получили ранения.
Трамп хотел снова вмешаться, чтобы сохранить заключенное им перемирие, которое было продлено в октябре, когда он встретился с премьер-министрами Таиланда и Камбоджи в Малайзии, которые договорились о процессе вывода войск и тяжелого вооружения и освобождении 18 камбоджийских военнопленных.
Но в прошлом месяце Таиланд приостановил действие соглашения после того, как тайский солдат был покалечен в последнем из серии инцидентов с использованием наземных мин, которые, по словам Бангкока, были установлены Камбоджей. Камбоджа отрицает эти обвинения.
Напомним, 26 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что при его содействии Камбоджа и Таиланд хотят прекратить боевые действия
28 июля премьер-министр Камбоджи Хун Манет и исполняющий обязанности премьера Таиланда Пхумтам Вечаячай выразили готовность к немедленному прекращению огня. Соглашение вступило в силу в полночь 29 июля по местному времени.