Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Мир
1066
2 мин

Трамп воскрес: как президент США прокомментировал слухи о своей смерти

Трамп прокомментировал слухи о своей болезни или смерти и снова набросился на Байдена.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прокомментировал слухи в Сети о якобы своей болезни или смерти.

Об этом он сказал сегодня на брифинге в Белом доме 2 сентября.

«Я где-то там что-то слышал. Но вы знаете, на прошлой неделе я провел очень много пресс-конференций, они были успешными. Я ничего такого не делал в течение двух дней, а они подумали: „ага, не показывается Трамп, значит что-то там произошло“, — заявил президент США.

Трамп и здесь не упустил случая, чтобы «бросить камень» в сторону своего предшественника Джо Байдена.

«Байдена вы местами не видели, и никто не думал, что там с ним что-то не то, а тут как я на два дня пропал, значит что-то уже со мной не так. Да, я слышал об этом, мне это передали информацию», — добавил Трамп.

Он пожаловался на информационные вбросы и журналистов, распространяющих фейки. Президент США объяснил, что на прошлой неделе был загружен работой, поэтому следующие дни был «менее активен», чтобы отдохнуть.

«Я просто отдохнул…, потому что был достаточно активен в течение недели, поэтому спасибо за такую информацию», — подытожил Трамп.

Напомним, что сегодня, незадолго до брифинга президента США, духовник Трампа Бернс озадачил Сеть, подогревая слухи о якобы смерти главы Белого дома. Пастор написал, что молится о Трампе.

Ранее мы объясняли, почему Сети разгоняли слухи о смерти президента США, и к чему здесь покойная королева Елизавета II.

Также преподавательница университета Temple (США) Елена Мищук рассказала, что в США все обсуждают состояние здоровья Трампа.

