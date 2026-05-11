Трамп возмущен ответом Ирана: что его разозлило

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 10 мая, отклонил ответ Ирана на американское предложение о прекращении войны.

Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social.

«Я только что прочитал ответ от так называемых „представителей“ Ирана. Он мне не нравится — это совершенно неприемлемо!» — возмущенно написал американский президент.

Реклама

Трамп не привел никаких подробностей о том, что содержал иранский ответ, который его представители ранее направили пакистанским посредникам.

Ранее в субботу Тегеран направил предложение в Вашингтон через посредничество Пакистана.

По сообщениям иранских государственных СМИ, предложение требовало прекращения войны на всех фронтах, включая Ливан, и отмены санкций против Тегерана.

В предложении Ирана конкретно отмечалась необходимость для США отменить санкции на иранскую нефть на 30 дней, а также требовалось прекращение морской блокады иранских портов.

Реклама

Издание Wall Street Journal, ссылаясь на неназванные источники, сообщило, что Иран также предложил разбавить часть своего высокообогащенного урана и передать остальное третьей стране.

Судя по реакции Трампа, переговоры между Соединенными Штатами и Ираном снова зашли в тупик, даже несмотря на то, что шаткое прекращение огня все еще держится, несмотря на периодические столкновения в Персидском заливе.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что перемирие между США и Ираном после обмена ударами остается в силе, однако пригрозил Тегерану новыми жесткими атаками в случае отказа от сделки.

Новости партнеров