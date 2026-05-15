Трамп возвращается из Китая со скудными "подарками" от Си

Президент США Дональд Трамп после переговоров в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином не получил никаких весомых экономических или политических достижений.

Об этом пишет The Independent.

В частности, после переговоров с Си Цзиньпином Трамп сообщил, что получил заказ для американской компании Boeing на 200 самолетов. При этом в компании надеялась продать Китаю 500 самолетов.

Относительно прекращения военной машины Ирана, которая в значительной степени зависит от китайских компонентов для своих ракет и беспилотников, Трамп вообще не получил ничего.

Обновленное соглашение о том, что Ирану не следует позволять разрабатывать ядерное оружие, является повторением давней политики Китая.

Также не было никаких обязательств со стороны Китая по использованию своего влияния на Тегеран для открытия Ормузского пролива.

Это соглашение, как отметило издание, должно было быть легко достичь, поскольку Китай, а не Америка, получает почти половину своих поставок нефти из Персидского залива. Пекин также имеет скидку на экспорт иранской нефти, подпадающей под санкции, которые США сейчас блокируют.

Все, что китайское министерство иностранных дел должно было сказать в отношении Ирана, было следующее: «Этот конфликт, который никогда не должен был произойти, не имеет оснований для продолжения».

«Экономика США является крупнейшей в мире. Она имеет самую мощную армию. Ее культурные нормы проникают в каждую семью на планете, которая имеет доступ к потоковому телевидению. И все же от Трампа отмахиваются на чаепитии в Пекине и отправляют домой со скудным подарочным пакетом», — констатирует The Independent.

Напомним, ранее Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, якобы председатель КНР Си Цзиньпин предложил США помощь в разблокировании судоходство в Ормузском проливе на фоне конфликта с Ираном.

Также американский президент поделился впечатлениями от визита в закрытый правительственный комплекс Чжуннаньхай, где живет лидер Китая Си Цзиньпин. По словам американского политика, иностранные гости там — абсолютная редкость.

Лидер Китая Си Цзиньпин во время закрытой встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что разногласия по Тайваню могут завести отношения на опасный путь и даже привести к конфликту.

