Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп воспринимает себя как сильного авторитарного руководителя, а значит, естественно тянется к таким же политикам, в частности российскому диктатору Владимиру Путину.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполнительный директор Международной ассоциации адвокатов, эксперт по международному праву Марк Эллис.

«Я уже публично говорил о взаимодействии Трампа с Путиным. Проблема Трампа очевидна. Помню, когда я был здесь в январе, царил подъем: Трамп обещал, что закончит войну. Он говорил: „Путин будет делать то, что я скажу. Если не будет — я жестко отвечу“», — заметил Эллис.

В то же время он подчеркнул, что заявления Трампа всегда противоречивы и не имеют стойкости.

«Несмотря на громкие обещания, Трамп неизбежно будет тяготить к Путину, ведь видит в нем родственного авторитарного лидера. Иногда его эксцентричные сообщения в Truth Social могут дать людям надежду. Но то, что он говорит сегодня, с большой вероятностью будет отрицать завтра. На такую позицию полагаться нельзя», — подчеркнул юрист.

По мнению Эллиса, международное сообщество должно учитывать непредсказуемость Трампа в своей политике.

«Мир должен принять реальность его поведения на международной арене. И нужно выстраивать такой формат сотрудничества, который позволит более эффективно с ним работать», — подытожил он.

