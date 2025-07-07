Трамп вскоре выведет из эксплуатации истребитель: может ли Украина получить этот самолет

Штурмовики A-10 Thunderbolt / © Военно-исторический журнал

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США уже в следующем году планируют списать более сотни легендарных штурмовиков A-10 Thunderbolt II, известных также как «Warthog» («Бородавочник»). Сможет ли Украина получить эти самолеты для борьбы с российской агрессией — вопрос, который вызывает большой интерес.

Об этом пишет издание FOCUS online

Об этом сообщает издание FlightGlobal, которое рассказало, что вывод A-10 из боевого состава ВВС США планируется значительно раньше — в 2026 году вместо предварительно объявленного 2028-2029 годов. Причина — экономия бюджета и переориентация средств на новые военные проекты. Самолеты получили прозвище «Бородавочники» из-за своего необычного внешнего вида и высокой выносливости.

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Сможет ли Украина воспользоваться «Бородавочниками»

Среди 162 самолетов, которые останутся после списания, существует вариант их передачи Украине. Однако еще в прошлом году бывший гражданский руководитель ВВС США Фрэнк Кендал сообщил, что Киев не проявлял большого интереса к этим самолетам. По его словам, Украина справедливо волнуется из-за технического состояния самолетов и проблем с их обслуживанием после экспорта из США.

«Проблема в том, что после вывоза из США нет базовой поддержки. Страна, которая получит самолеты, будет иметь значительные трудности с их обслуживанием. К тому же это очень старые машины — им около 45 лет, и запчасти трудно найти», — пояснил Кендал в интервью Defense One.

Особенности A-10 и подходят ли они для войны в Украине

Истребитель A-10 был создан в 1977 году для поддержки сухопутных войск. Его главным оружием является 30-мм пулемет GAU-8/A Avenger, способный стрелять бронебойными снарядами. Этот самолет разрабатывался для борьбы с бронетехникой — уничтожения танков и колесной техники на низких высотах.

Во время Холодной войны A-10 имел ключевую задачу: остановить советский танковый прорыв в Европу. Однако теперь боевые условия изменились — в войне против Украины Кремль использует современные беспилотники и ракеты, против которых «Бородавочник» уязвим, даже с собственным ракетным вооружением.

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Скорость A-10 — до 700 км/ч, что быстрее вертолетов, но медленнее и менее маневренно, чем современные истребители. В воздушных боях против российских самолетов, таких как МиГ-29, он уступает. Хотя исторически A-10 был эффективным штурмовиком, сейчас он вряд ли станет весомым усилением для ВСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский высказал мнение, что Украине нужна тяжелая авиационная поддержка, в частности американские штурмовики A-10 Thunderbolt II («Бородавочник»). Этот самолет, хоть и не новый, зарекомендовал себя как надежная машина для уничтожения танков, артиллерии и других наземных целей, помогающая пехоте в бою.