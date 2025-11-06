Трамп встретится с лидерами 5 стран, которые находились под влиянием России

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В четверг, 6 ноября, президент США Дональд Трамп в Белом доме встретится с лидерами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Все они десятилетиями находились под влиянием России.

Об этом сообщает Reuters.

Переговоры происходят на фоне обострения конкуренции за огромные минеральные ресурсы Центральной Азии. Этот регион, где проживает около 84 миллионов человек, имеет значительные запасы урана, меди, золота, редкоземельных элементов и других стратегических ресурсов.

Вашингтон стремится укрепить позиции в странах, которые десятилетиями находились под доминированием России и все активнее сотрудничают с Китаем.

США ищут новые партнерства в области добычи и переработки стратегических минералов, энергетики и транспортных маршрутов, позволяющих обходить геополитических соперников.

Формат C5+1, созданный в 2015 году, объединяет США и пять государств Центральной Азии для развития сотрудничества в экономике, энергетике и безопасности.

По словам директора Центра стратегических и международных исследований Грейслин Баскаран, администрация Трампа намерена продвигать не только межправительственные инициативы, но и коммерческие проекты, которые обеспечат США доступ к важнейшим ресурсам региона.

«Вашингтон ищет точки опоры через стратегические проекты», — отметила она.

На прошлой неделе регион посетил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау. Он побывал в Казахстане и Узбекистане — крупнейших экономиках Центральной Азии.

В Астане Ландау встретился с президентом Касым-Жомартом Токаевым, чтобы обсудить развитие партнерства в сферах энергетики, критических минералов, транспорта и логистики.

В Ташкенте он провел переговоры по вопросам экономики и безопасности, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Казахстан остается крупнейшим производителем урана в мире — на его долю приходится почти 40% мировой добычи. Узбекистан входит в пятерку лидеров отрасли.

Вместе эти страны обеспечивают более половины глобального объема урана — ключевого ресурса для атомной энергетики США. Россия, в свою очередь, поставляет около 20% американского импорта урана.

Администрация Трампа также участвует в переговорах о предоставлении американской компании Cove Capital доступа к одному из крупнейших в мире неразрабатываемых месторождений вольфрама, расположенных в Казахстане. Кроме того, компания подписала соглашение с Министерством горнодобывающей промышленности Узбекистана о проведении геологоразведочных работ на перспективных участках.

По мнению Кейт Маллинсон, партнера лондонской консалтинговой компании PRISM Strategic Intelligence, возможности США и Европы в регионе остаются ограниченными.

Хотя государства Центральной Азии стремятся сбалансировать влияние Китая, привлекая западные инвестиции, усиление присутствия Пекина и стремление Москвы сохранить контроль над своим «ближним зарубежьем» будут сдерживать расширение западного влияния и доступ к стратегическим ресурсам региона.

Напомним, президент США Дональд Трамп отказался от участия в саммите G20, который состоится в Южно-Африканской Республике, и заявил, что ЮАР вообще не должна быть членом этой группы ведущих экономик.