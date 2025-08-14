Трамп встретится с Путиным, чтобы "посмотреть ему в глаза" - спикер Белого дома

Кэролайн Левитт / © скриншот с видео

Президент США Дональд Трамп согласился встретиться с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза» и попытаться остановить войну в Украине

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Левитт уверена, что благодаря Трампу «был достигнут прогресс в урегулировании войны в Украине в течение последних семи месяцев». Заслугой Трампа она называет переговоры в Турции и освобождение пленных. О том, что количество российских ударов по гражданским во время президентства Трампа увеличилось, Левитт «не похвасталась».

«Российский президент просил об этой встрече с президентом завтра, и президент хочет исчерпать все варианты, чтобы попытаться довести эту войну до мирного решения», — сказала спикер Белого дома.

Левитт призналась, что Трамп встречается с Путиным, потому что хочет «посмотреть ему в глаза».

«И потому, что будет после этой встречи, зависит от президента Трампа, и это отчасти причина, почему он туда едет. У него невероятная интуиция, и он хочет сесть, посмотреть российскому президенту в глаза и увидеть, какого прогресса можно достичь, чтобы продвинуть дело вперед, прекратить эту жестокую войну и восстановить мир», — сказала спикер.

Введет ли Трамп санкции, если переговоры будут безрезультативными

«Одна из лучших черт стиля ведения переговоров президента Трампа состоит в том, что он очень мудро не разглашает шаги, которые он может предпринять или не предпринять в будущем. И, безусловно, президент располагает множеством инструментов, которые он мог бы использовать при необходимости. Но он всегда говорил, что дипломатия и переговоры — это его основной способ надеяться положить конец этой войне. И именно это он будет стремиться сделать завтра», — сказала Левитт.

Она признала, что есть санкции и многие другие меры, которые Трамп мог использовать против РФ.

«Это не то, чтобы он хотел, но он готов. Но опять же дипломатия и переговоры всегда были путем для этого президента, и это частично связано с его принятием просьбой российского президента провести эту встречу лично завтра», — подытожила спикер.

Напомним, что в декабре 2019 накануне «нормандской встречи» президент Зеленский также говорил, что едет в Париж посмотреть Путину в глаза.

«Я хочу увидеть человека и я хочу привезти из „Нормандии“ понимание и ощущение, что действительно все хотят постепенно закончить эту трагическую войну. Я это смогу точно понять за столом», — уверен тогда Зеленский.

После этой встречи Зеленский сказал, что восемь часов «смотрел Путину в глаза».

«Мы восемь часов смотрели друг другу в глаза, мы можем договариваться», — говорил президент Украины. Спустя более двух лет Путин начал полномасштабное вторжение.