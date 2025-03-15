Трамп вступился за Путина: хозяин Кремля не заставлял Стива Виткоффа ждать встречи

По словам американского президента, на самом деле никакого ожидания не было.

Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения СМИ о том, что его спецпредставитель Стив Виткофф якобы был вынужден ждать встречи с президентом РФ Владимиром Путиным много часов во время своего визита в Москву.

Об этом он написал в субботу, 15 марта, в своей соцсети Truth Social.

"Фейковые новости, как обычно, снова взялись за дело! Почему они не могут быть честными, хотя бы раз?" — набросился американский президент на издания, опубликовавшие эту новость.

По его словам, на самом деле никакого ожидания не было.

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"Состоялись и другие встречи с другими представителями России, и, очевидно, они заняли некоторое время, но они были очень продуктивными. С этого момента все пошло быстро и эффективно, и все признаки, как я надеюсь, очень хорошие!" – заверил Трамп.

Президент США подчеркнул, что не было не только многочасового, но вообще никакого ожидания.

Дональд Трамп предположил, что СМИ "придумали эту историю" для унижения, но не уточнил кого именно.

"Они больные дегенераты, которые должны начать правильно сообщать новости. Вот почему они потеряли свои рейтинги, свою аудиторию и уважение", — в ярости написал американский президент.

Напомним, 14 марта британское издание Sky News сообщило, что Стив Виткофф, которого президент США отправил в Путин для предварительного обсуждения соглашения о прекращении огня, пробыл в российской столице чуть более 12 часов. И большую часть этого времени, похоже, ему пришлось ждать "под дверью".

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