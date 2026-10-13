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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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Трамп вступился за РФ и Китай даже несмотря на их помощь Ирану, с которым воюет

Дональд Трамп назвал выдумками фейки о масштабной помощи Тегерану со стороны Москвы и Пекина, заверив, что США мгновенно разоблачили бы подобный союз.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что он совершенно не верит в то, что Китай и Россия оказывают какую-либо помощь Ирану. Он считает, если это происходит, то на очень низком уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Белого дома в его соцсети Truth Social.

«Я вижу так много комментариев от радикальных левых идиотов и безумных о том, что Китай и Россия помогают „прекрасной“ Исламской Республике Иран. Если это и так, то на очень низком уровне, но я в это совсем не верю», — говорится в сообщении.

Трамп добавил, что Пекину и Москве есть что терять, и поэтому если бы помощь Ирану была, то США об этом узнали бы и «узнали бы очень быстро».

Следует отметить, что за последние несколько лет в СМИ неоднократно находилась информация, что Китай и Россия могут помогать Ирану, в частности, в противостоянии с США.

По информации издания Bloomberg, один из западных чиновников заявил, что Иран продолжает получать ракеты из России. Эти сведения подтверждают появлявшиеся летом оценки российско-иранского сотрудничества. В то же время в Москве эти сообщения не подтверждали.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не планируют атаковать Иран до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября.

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