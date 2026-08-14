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Трамп ввел 100% пошлины на дроны: под удар попали даже страны-союзницы США
Ограничения будут касаться даже продукции из ряда стран, являющихся союзниками Вашингтона.
Президент США Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт беспилотников и комплектующих.
Соответствующее сообщение обнародовано на сайте Белого дома.
В документе отмечается, что решение связано с угрозами национальной безопасности США, возникающими из-за зависимости от иностранных производителей дронов и компонентов.
«Президент Дональд Трамп подписал Прокламацию для преодоления угрозы национальной безопасности, которую составляет импорт дронов и комплектующих к ним, в частности, путем укрепления американской индустрии беспилотников и цепей их снабжения. Дроны являются ключевой технологией в современных вооруженных конфликтах и имеют критически важное значение для нынешних и будущих военных операций США. Производство дронов в США требует быстрого расширения для обеспечения национальной и экономической безопасности страны», — говорится в сообщении.
Согласно решению Трампа, для беспилотников, характеристики которых Вашингтон считает особо опасными для национальной безопасности, устанавливается 100% пошлина.
В эту категорию попадают аппараты с максимальной взлетной массой более 25 кг и тепловизионными возможностями. Также под действие повышенного тарифа будут подпадать док-станции и критически важные компоненты.
Для меньших дронов и другой продукции, не имеющей характеристик, непосредственно связанных с национальной безопасностью, предусмотрено 25% пошлины.
В то же время, для части союзников США будут действовать льготные ставки. Они будут применяться при условии, что основная часть аппаратного и программного обеспечения, а также технологий происходит из соответствующей страны или Соединенных Штатов.
В частности, для Европейского Союза, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Швейцарии и Лихтенштейна установлена пошлина в размере 15%. Для Великобритании ставка будет составлять 10%.
Новые тарифы начнут действовать через 21 день после подписания соответствующей прокламации.
Для менее чувствительных компонентов и продукции, в отношении которых профильные американские ведомства согласуют специальные исключения, предусмотрен переходный период продолжительностью 180 дней.
Кроме того, министр торговли США получил полномочия запустить программу возврата производства в страну. Речь идет о поддержке компаний, вкладывающих средства в производство беспилотников и их комплектующих непосредственно на территории США.
В Белом доме подчеркнули, что расследование, проведенное министром торговли Говардом Латником, выявило значительные риски из-за зависимости американского коммерческого и военного секторов от иностранных компонентов для БпЛА.
По выводам американской администрации, такая зависимость создает уязвимости в сфере кибербезопасности и представляет угрозу национальной безопасности США.
Ранее сообщалось, что немецкие производители оружия создают совместные предприятия с украинскими компаниями, в частности, для развития производства дронов-перехватчиков.
Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение американских запасов вооружения связано с масштабной поставкой оружия Украине при его предшественнике Джо Байдене.