Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из — за угрозы со стороны Кубы.

Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.

В документе Трамп подчеркнул, что «политика, практика и действия правительства Кубы представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».

По словам президента, правительство Кубы «объединяется с многочисленными враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами», среди которых Россия, Китай, Иран, ХАМАС и Хезболла.

Трамп также обвинил Кубу в преследовании политических оппонентов, ограничении свободы слова, пытках и репрессиях против семей политзаключенных.

Документ предоставляет Соединенным Штатам право вводить дополнительные пошлины на товары из любой страны, прямо или косвенно поставляющей нефть на Кубу.

Ранее сообщалось, что из-за сокращения импорта и блокирования альтернативных маршрутов Куба рискует перейти к жесткому нормированию горючего, в то время как страна уже страдает от регулярных отключений электроэнергии.

Мы ранее информировали, что в Вашингтоне обсуждается радикальный шаг — полное перекрытие морских путей поставки нефти в Кубу с целью усиления экономического и политического давления.