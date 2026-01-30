- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 154
- Время на прочтение
- 1 мин
Трамп ввел чрезвычайное положение из-за угрозы со стороны Кубы
Президент США Дональд Трамп заявил о чрезвычайном положении из-за действий правительства Кубы и объявил о возможности введения пошлин на страны, поставляющие нефть на остров.
Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение из — за угрозы со стороны Кубы.
Соответствующий указ был опубликован на сайте Белого дома.
В документе Трамп подчеркнул, что «политика, практика и действия правительства Кубы представляют необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов».
По словам президента, правительство Кубы «объединяется с многочисленными враждебными странами, транснациональными террористическими группами и злонамеренными субъектами», среди которых Россия, Китай, Иран, ХАМАС и Хезболла.
Трамп также обвинил Кубу в преследовании политических оппонентов, ограничении свободы слова, пытках и репрессиях против семей политзаключенных.
Документ предоставляет Соединенным Штатам право вводить дополнительные пошлины на товары из любой страны, прямо или косвенно поставляющей нефть на Кубу.
Ранее сообщалось, что из-за сокращения импорта и блокирования альтернативных маршрутов Куба рискует перейти к жесткому нормированию горючего, в то время как страна уже страдает от регулярных отключений электроэнергии.
Мы ранее информировали, что в Вашингтоне обсуждается радикальный шаг — полное перекрытие морских путей поставки нефти в Кубу с целью усиления экономического и политического давления.