Трамп ввел новые ограничения на въезд в США для граждан нескольких стран

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал новую прокламацию, расширяющую ограничения на въезд в США для граждан еще нескольких государств.

Этот документ опубликован на официальном сайте Белого дома .

По новым правилам, полные ограничения на въезд касаются граждан Буркина-Фасо, Мали, Нигера, Южного Судана и Сирии . Таким образом, они дополнили уже действующий список государств, гражданам которых запрещен въезд в США из соображений национальной безопасности.

Также под полные ограничения попали лица, имеющие проездные документы, выданные Палестинской администрацией .

В документе отмечается, что Соединенные Штаты должны «выражать чрезвычайную бдительность в процессе выдачи виз и иммиграционных решений», чтобы не допустить въезда иностранцев, которые могут представлять угрозу для американцев или национальных интересов США.

Это решение является частью более широкой политики администрации США по усилению контроля над иммиграцией и проверками на границе.

Напомним, в октябре Трамп обнародовал кадры удара США по судну вблизи Венесуэлы , которое, по словам президента США, занималось наркотрафиком в международных водах. В результате атаки погибли шесть человек. Трамп сопровождал публикацию предупреждением, что США охотятся на каждого, кто ввозит наркотики в страну.