Сенат США / © Unsplash

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США объявили о новых импортных пошлинах для ряда крупнейших торговых партнеров. Самые высокие ставки предусмотрены для Китая и Вьетнама. Администрация Дональда Трампа возвращается в тарифную политику после того, как Верховный суд признал незаконными многие предыдущие пошлины американского президента.

Об этом сообщает BBC.

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Новые тарифы будут касаться товаров из 14 стран и территорий, включая Китай, Европейский Союз, Сингапур, Швейцарию, Индонезию, Малайзию, Камбоджу, Таиланд, Южную Корею, Вьетнам, Тайвань, Бангладеш, Японию и Индию.

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Решение было принято по итогам расследования в соответствии со статьей 301 американского торгового законодательства. Оно касалось избыточных производственных мощностей и объемов промышленного производства в странах-партнерах.

Какие пошлины вводят США

Размер тарифов будет зависеть от страны происхождения товаров и их категории.

Самые высокие ставки предусмотрены для Китая – до 40%. Для Вьетнама они могут достигать 35%, а для других торговых партнеров преимущественно 20–25%.

В то же время фактические тарифы на часть товаров будут ниже благодаря ограничениям, предусмотренным торговыми договоренностями, которых Трамп достиг ранее.

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В течение второго президентского срока американский лидер неоднократно вводил или угрожал ввести новые импортные пошлины. Он объяснял это необходимостью поддержать американских производителей и создать дополнительные рабочие места.

Однако экономисты предупреждают, что такая политика может иметь оборотную сторону: рост цен для американских потребителей, ускорение инфляции и замедление мировой торговли.

Почему Трамп снова вводит тарифы

Новый пакет пошлин появился после судебного поражения администрации президента США.

В апреле 2025 года Трамп ввел масштабные тарифы против торговых партнеров, ссылаясь на чрезвычайные президентские полномочия.

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Однако в 2026 году Верховный суд США признал многие из этих пошлин незаконными. Поэтому американским компаниям начали возвращать миллиарды долларов, ранее уплаченных в виде таможенных платежей.

Теперь Белый дом избрал другой юридический механизм — статью 301, позволяющую применять торговые меры по результатам соответствующего расследования.

По мнению торгового эксперта Института ISEAS – Yusof Ishak Джаянта Менона, новые тарифы имеют больше шансов выдержать возможные судебные обжалования.

Он объясняет это тем, что нынешние ставки охватывают меньше торговых партнеров, в основном ниже и унифицированнее прошлогодних. Кроме того, их внедрению предшествовало многомесячное расследование торговых практик и их влияние на экономику США.

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