Трамп ввел новые пошлины: в Китае уже подготовили возмездие США

Китай призывает США немедленно отменить новые пошлины / © Министерство экономического развития и торговли Украины

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Китай вводит 34% пошлины на весь импорт из США в ответ на тарифы Дональда Трампа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Китай с 10 апреля введет 34% пошлины на весь импорт из США. Пекин ответил на новые тарифы американского президента Дональда Трампа, выполнив обещание возмездия на фоне обострения торговой войны.

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Напомним, Трамп объявил, что для Китая будут введены пошлины в размере 34% в дополнение к 20%, которые он ввел в этом году, в результате чего общая сумма нового собрания достигнет 54% и приблизится к цифре в 60%, которой он угрожал во время предвыборной кампании.

Китай в четверг, 3 апреля, призвал Соединенные Штаты немедленно отменить свои последние пошлины и пообещал принять контрмеры для защиты собственных интересов.

Министерство торговли Китая заявило, что этот шаг США игнорирует баланс интересов, достигнутый в течение многих лет во время многосторонних торговых переговоров, и тот факт, что они долгое время получали большую выгоду от международной торговли.

«Китай решительно выступает против этого и будет принимать контрмеры для защиты собственных прав и интересов», — заявили в министерстве.