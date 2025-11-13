Трамп ввел новые визовые правила: кого не будут пускать в США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрация президента США Дональда Трампа вместе с масштабной программой депортации, которая коснется и украинских беженцев, вводит новые правила по выдаче американских виз.

Об этом пишет издание Dayli Mail.

Сотрудникам консульств и посольств приказано не выдавать визы пожилым иммигрантам, а также тем, кто имеет определенные заболевания.

Реклама

Из-за возможных проблем со здоровьем или возрастных ограничений такие люди могут рассматриваться как потенциальное «общественное бремя».

«На решение о выдаче визы повлияют, в частности, сердечно-сосудистые заболевания, болезни органов дыхания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические и психические расстройства», — уточнили журналисты.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч украинцев, прибывших в США по программе Uniting for Ukraine, начнут терять свою гуманитарную защиту. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В общей сложности речь идет о 120 тысячах людей, которые выехали из Украины после начала полномасштабной войны и получили двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарный пароль. Программа была введена администрацией Джо Байдена, впрочем, она была временной и требовала наличия частного американского спонсора.

Реклама

Администрация Байдена ввела программу как скорый способ позволить украинцам переселиться, поскольку традиционная система предоставления статуса беженца может занимать годы.

Кроме того, Дональд Трамп подписал указ, приостанавливающий въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в Соединенные Штаты через южную границу.

Трамп также ограничил положения иммиграционного законодательства, позволяющие нелегальным мигрантам оставаться в США. Речь идет о праве на убежище.

«Президент имеет полномочия в соответствии с Законом об иммиграции и гражданстве предотвращать физический въезд нелегальных иностранцев в Соединенные Штаты через южную границу», — сообщили в администрации президента.