Трамп выбирает Путина: в ЕС бьют тревогу и готовят запасной план для Украины

Трамп сближается с Путиным и жмет на Зеленского

Реклама

Европейские лидеры все серьезнее рассматривают сценарий, при котором президент США Дональд Трамп продолжит давить на Украину, создавая выгодные условия для России. Ослабление ограничений на российский дизель, требования к Киеву прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ и проблемы с американскими военными возможностями для Украины усилили опасения в Европе. В то же время Брюссель не может просто отказаться от сотрудничества с Вашингтоном, ведь украинская оборона до сих пор зависит от американского оружия и разведданных.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с дискуссиями в ЕС.

Реклама

Почему в Европе опасаются нового курса Трампа

В течение одной недели Трамп ослабил санкционные ограничения в отношении российского дизеля, потребовал от Киева прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы и подверг сомнению легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Его заявления по поводу украинского лидера также перекликались с российской пропагандой. Дополнительную обеспокоенность вызвали проблемы с доступом украинских военных к системе спутниковой связи Starlink и ее военной версии Starshield.

Реклама

На этом фоне Зеленский публично выразил возмущение действиями Вашингтона и заявил, что чувствует себя преданным. Для лидеров ЕС это стало очередным сигналом, что отношения между Киевом и Белым домом могут ухудшиться еще больше.

По данным Bloomberg, во время частных разговоров на саммите в Брюсселе несколько глав европейских государств, в том числе представители Франции и Германии, пришли к выводу, что склонность Трампа критиковать Украину и вместе с тем делать уступки России вряд ли изменится в ближайшее время.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что в нынешних условиях у Украины фактически есть один надежный союзник — европейцы.

Почему Европа не может просто отказаться от США

Несмотря на опасения по поводу американской политики, европейские государства не могут позволить себе разрыв с Вашингтоном. США продолжают поставлять Украине оружие и передавать разведданные, имеющие решающее значение для выявления российских ракетных ударов и планирования боевых операций.

Реклама

Датский премьер-министр Мэтте Фредериксен заявила, что ослабление поддержки Украины сделает опаснее всю Европу, а вместе с ней — и НАТО. По ее словам, западный альянс оказался в более слабой позиции, чем всего несколько дней назад.

Руководство Евросоюза также помнит предыдущие обострения между Трампом и Зеленским. В феврале 2025 года встреча президентов в Белом доме завершилась публичной ссорой, после которой США временно ограничили обмен разведданными с Украиной. Впоследствии американская сторона пыталась убедить Киев согласиться на мирный план из 28 пунктов, который, по оценкам критиков, в значительной степени отвечал интересам России.

Летом европейским лидерам удалось добиться от Трампа более благосклонного отношения к Украине. Во время саммита «Группы семи» во Франции президент Эмманюэль Макрон организовал короткую встречу с Трампом, на которой Зеленский показал ему фотографии киевского собора, разрушенного российскими ракетами. Однако новое обострение снова поставило под сомнение постоянство американской поддержки.

Почему приближение зимы усиливает риски для Украины

Новый виток напряжения пришелся на период, когда Украине особенно нужна военная и финансовая помощь. В преддверии зимы страна испытывает нехватку ракет-перехватчиков для систем Patriot, необходимых для уничтожения российских баллистических ракет. В то же время постоянные атаки РФ по энергетической инфраструктуре влекут за собой перебои с электроэнергией и водоснабжением в Киеве.

Реклама

Не менее сложной остается финансовая ситуация. Расходы на оборону растут, а Европе все труднее самостоятельно покрывать потребности украинского бюджета. Со своей стороны Украина продолжает получать боеприпасы для истребителей F-16, что позволяет более эффективно противодействовать новым российским реактивным беспилотникам.

По оценке европейских чиновников, если США полностью перестанут передавать Украине разведданные, Европе будет сложно заменить эти возможности. Даже при наличии своих разведывательных систем европейские страны не смогут быстро восполнить весь масштаб американской поддержки.

Дополнительный риск состоит в том, что в следующем месяце Трамп сможет встретиться с российским президентом Владимиром Путиным на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Китае. Зеленского и лидеров стран ЕС на этой встрече не будет, поэтому они опасаются, что важные решения о войне могут обсуждаться без непосредственного участия Украины.

Как Европа пытается сохранить поддержку Киева

Несмотря на разногласия с Вашингтоном, европейские государства продолжают поддерживать санкции против России и настаивают, что Украина не должна уступать территории ради мирного соглашения. В ЕС также обращают внимание, что украинские военные смогли вернуть часть утраченных позиций на Донбассе, где Путин стремится установить контроль над новыми территориями.

Министры иностранных дел стран Евросоюза во время закрытых переговоров согласились, что европейская политика по отношению к Украине должна оставаться неизменной независимо от перемен в Вашингтоне. По словам дипломата ЕС Каи Каллас, Европа должна давить на агрессора, чтобы остановить войну, а не заставлять жертву соглашаться на капитуляцию.

«Давить на Украину — неправильный подход», — подчеркнула Каллас.

Для европейских лидеров главная задача теперь — одновременно сохранить рабочие отношения с США и подготовиться к ситуации, когда американская поддержка станет менее предсказуемой. От этого будет зависеть, сможет ли Европа обеспечить Украине достаточно ресурсов для противостояния России во время будущей зимы.

Как Европа переходит от заявлений к конкретным шагам

16 октября Владимир Зеленский во время встречи с королем Бельгии Филиппом призвал продолжить военную помощь Украине. Среди приоритетов президент назвал поставки истребителей F-16 и боеприпасов к ним, которые нужны для противодействия российским реактивным дронам. Отдельно он подчеркнул необходимость сохранить замороженные российские активы, чтобы Москва не могла использовать их для финансирования войны.

Между тем Евросоюз ищет средства для покрытия будущих потребностей украинского бюджета. Еврокомиссия рассматривала возможность ускорения выплаты многомиллиардного займа Украине и привлечения стран G7, чтобы помочь Киеву преодолеть дефицит финансирования в 2027 году. Для Украины это особенно важно на фоне роста оборонных расходов и российских атак, наносящих ущерб промышленности и энергетической инфраструктуре.

Еще одним направлением разногласий между Европой и Вашингтоном остаются санкции против России. На саммите ЕС в Брюсселе политики готовились призвать к новым ограничениям против Москвы и дальнейшему сокращению ее нефтяных доходов — несмотря на решение Трампа ослабить ограничения на российский дизель. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия не демонстрирует заинтересованности в прекращении огня или мире, а потому Европа должна и дальше усиливать давление на Кремль. Эта позиция стала основой для обсуждения новых санкций ЕС против России вопреки курсу Трампа.

Новости партнеров