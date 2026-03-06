Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Пока кремлевский диктатор Путин надеется на выгоду энергетических колебаний и сосредоточение США на Ближнем Востоке, новая стратегия президента США Дональда Трампа ставит российского лидера в неудобное положение. Вашингтон системно «выбивает» союзников Москвы, демонстрируя, что времена российского доминирования в сфере «непредсказуемости и силы» подошли к концу.

Об этом пишет The New York Times, анализируя изменения в мировом порядке во времена второго срока Трампа.

Конец «клуба диктаторов»

В годы Путин строил свою стратегию вокруг поддержки антиамериканских режимов в Иране, Венесуэле и на Кубе, чувствуя безопасность под зонтиком своей «непредсказуемости». Однако Трамп кардинально изменил правила игры, действуя жестко и часто игнорируя международные нормы.

За последние два месяца Кремль потерял или существенно ослабил ключевых партнеров:

Иран: Ликвидация верховного лидера Али Хаменеи в результате американо-израильской операции.

Венесуэла: Увлечения президента Николаса Мадуро силами США.

Куба: Усиление экономической блокады с целью отстранения от власти Мигеля Диаса-Канеля.

Россия, ранее получавшая от Тегерана критически важные дроны для войны против Украины, в этой ситуации заняла позицию наблюдателя. Москва ограничивается только формальными заявлениями, избегая прямой критики Трампа.

«Это демонстрирует ограниченность того, что значит быть партнером России», — отмечает Анджела Стент, эксперт по РФ в Джорджтаунском университете.

Путин выглядит «жалко»

Эксперты отмечают, что Трамп перехватил у Путина имидж главного «плохого парня» на мировой арене. Благодаря готовности использовать военную силу без оглядки на Конгресс или союзников, Трамп сделал Путина, ранее считавшегося мастером рискованных авантюр, менее влиятельным.

«Путин больше не может внушать тот страх, на который надеялся. Эта роль перешла к Трампу, и в известном смысле Путин теперь выглядит несколько плачевно», — считает бывший австралийский дипломат в Москве Бобо Ло.

Игра на два фронта

Ситуация для Кремля неоднозначна. С одной стороны, Трамп ослабляет сеть союзников России, с другой — его действия иногда играют на руку Путину:

Подрыв НАТО: Угрозы Трампа «забрать Гренландию» в Дании создают внутренние склоки в Альянсе, являющиеся древней мечтой Москвы. Давление на Зеленского: Трамп продолжает публично давить на президента Украины, утверждая, что Киев «нет карт» для переговоров, что радует Кремль. Разрушение институтов: Ликвидация USAID и атаки на американские медиа-ресурсы (Radio Free Europe/Radio Liberty) полностью отвечают интересам российской пропаганды.

«Это не наша война»

Несмотря на то, что Иран сыграл ключевую роль в поддержке российского вторжения в Украину, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков цинично заявил, что Москва не получала запросов о помощи, добавив, что «продолжающаяся война (на Ближнем Востоке — ред.) это не наша война».

Аналитики Carnegie Russia Eurasia Center подчеркивают, что даже если бы Путин хотел спасти своих союзников, он не смог бы этого сделать из-за глубокого проникновения американской разведки в структуры Ирана и «увязшей» в войне в Украине ограниченности ресурсов самой РФ.

Итак, Путин оказался в ловушке: он пытается не ссориться с Трампом в ожидании «выгодного мира» в Украине, наблюдая, как его глобальная сеть влияния разваливается под давлением администрации, которая действует агрессивнее любого предшественника.

