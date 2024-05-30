Трамп выбрал себе советника на случай возвращения в Белый дом: интересные детали от WSJ

Будущий кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обсуждает с миллиардером Илоном Маском возможность предоставления тому роли консультанта в случае возвращения экспрезидента в Белый дом.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

В материале говорится, что Трамп якобы предложил Маску роль, похожую на ту, которую играл экспредседатель компании Marvel Айк Перлмуттер — давний знакомый экспрезидента, незаметно помогавший ему формировать политику в министерстве по делам ветеранов.

Впрочем, из публикации сложно понять детали потенциальной роли Маска в администрации Трампа, если тот вернется в Белый дом.

Миллиардер официально не поддержал политика, но они встретились в частном порядке в марте, когда экспрезидент пытался увеличить сбор средств на предвыборную кампанию.

По словам источников, с тех пор Трамп и Маск установили более тесные отношения и обменялись мнениями по иммиграции, электромобилям, космическим силам США и портфелю компаний бизнесмена.

Также, по данным издания, Маск и другой миллиардер Нельсон Пельц проинформировали будущего кандидата от республиканцев о своих частных усилиях, направленных на то, чтобы убедить "элитных" бизнес-лидеров не поддерживать президента США Джо Байдена на выборах.

Напомним, Трамп, имеющий пророссийскую позицию, удивил заявлением. Он сказал, что атаковал бы Москву, если бы она напала бы на Украину во время его президентства.

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