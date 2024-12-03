Трамп выбрал страну для своего первого заграничного визита после выборов

Дональд Трамп выбрал страну для своего первого зарубежного визита в статусе избранного президента Соединенных Штатов.

Об этом сообщил Reuters.

Республиканец отметил, что прибудет в субботу, 7 декабря, в Париж, чтобы лично увидеть открытие собора Нотр-Дам де Пари после масштабной реконструкции. Самый известный храм французской столицы впервые будет принимать посетителей после пожара, практически разрушившего его в 2019 году.

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Трамп в своей соцсети TruthSocial отдал должное президенту Франции Эмманюэлю Макрону "за отличную работу по восстановлению Нотр-Дама во всей его славе и даже больше" О личной встрече двух политиков пока не сообщали ни в штабе Трампа, ни в Елисейском дворце.

Напомним, одна из самых известных достопримечательностей Парижа, собор Нотр-Дам, готова снова принимать посетителей после пяти лет реставрации.

Нотр-Дам до и после: как теперь выглядит поврежденный пожаром собор

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