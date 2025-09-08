ТСН в социальных сетях

Мир
42
2 мин

Трамп выдвинул «последнее предупреждение» ХАМАС: в ответ группировка призывает к переговорам

Президент США Дональд Трамп обратился к группировке ХАМАС с последним предупреждением, на что боевики призывали к переговорам.

Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал группировке ХАМАС «последнее предупреждение» относительно его предложений, направленных на возвращение заложников и завершение войны в Газе.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Все хотят, чтобы заложники вернулись домой. Все хотят, чтобы эта война кончилась! Израильтяне приняли мои условия. Пора и ХАМАСу их принять», — написал Трамп.

Он добавил: «Я предупредил ХАМАС о последствиях неприятия. Это мое последнее предупреждение, другого не будет!

В ответ представители ХАМАС заявили о готовности сесть за стол переговоров.

Как пишет The Times of Israel, после заявления Трампа группировка выступила с «осторожно сформулированной позицией».

В сообщении ХАМАС говорится о готовности «немедленно сесть за стол переговоров, чтобы обсудить освобождение всех пленных в обмен на четкое заявление о прекращении войны, полном выводе войск из Сектора Газы и создании комитета независимых палестинцев для управления анклавом».

«ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие усилиям по прекращению агрессии против нашего народа», — говорится в заявлении.

Также группировка подтвердила, что получила «некоторые идеи от американской стороны, направленные на достижение перемирия».

В ХАМАСе отметили, что находятся в «постоянном контакте с посредниками, чтобы превратить эти идеи в всеобъемлющее соглашение, которое отвечает их требованиям».

Ранее сообщалось, что Израильские военные призвали палестинских жителей города Газа на севере территории эвакуироваться на юг анклава.

Мы ранее информировали, что в августе президент США Дональд Трамп заявил, что война в Газе может завершиться уже в ближайшие недели.

42
