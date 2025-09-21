ТСН в социальных сетях

Трамп выдвинул ультиматум Венесуэле и пригрозил «бесчисленной ценой возмездия»

Дональд Трамп в субботу обратился к правительству Венесуэлы с требованием принять обратно всех заключенных, высланных с американской территории.

Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп в субботу пригрозил правительству Венесуэлы, заявив, что страна должна принять обратно всех высылаемых с американской территории заключенных.

Соответствующее сообщение Дональда Трампа появилось в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, если Венесуэла не выполнит требование Вашингтона, то «заплатит бесчисленную цену».

Трамп не уточнил, о каких именно заключенных идет речь, но отметил, что среди них есть «люди из психбольниц». Также он не сообщил, какие конкретные шаги планируется в случае отказа Венесуэлы.

«Мы хотим, чтобы Венесуэла немедленно приняла всех заключенных и людей из психиатрических учреждений, которых венесуэльское „руководство“ вынудило отправить в Соединенные Штаты Америки. Тысячи людей получили тяжелые ранения и даже были убиты этими „монстрами“. Выгоните их из нашей страны прямо сейчас, иначе цена, которую вы заплатите, будет бесчисленной!» — отметил Трамп.

В этом сообщении Трамп акцентировал внимание на серьезности требований и недопустимости нарушений прав американских граждан и тех, кого он назвал «узниками».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп усиливает давление на президента Венесуэлы, наращивая военное присутствие в Карибском бассейне.

Мы ранее информировали, что Дональд Трамп отправляет к берегам Венесуэлы тысячи солдат и корабли.

