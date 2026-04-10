Трамп выдвинул жесткое требование Ирана к Ормузскому проливу: "Это не та сделка"

Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран должен немедленно прекратить взимать плату с нефтяных танкеров за прохождение через Ормузский пролив .

Об этом он написал в своей соцсети Truth Social , сообщает CNN .

По словам Трампа, появились сообщения о том, что Иран берет плату с проходящих через пролив судов.

Реклама

«Им лучше этого не делать, а если делают — немедленно прекратить», — подчеркнул он.

В то же время президент США раскритиковал Тегеран за невыполнение договоренностей по свободному судоходству.

«Иран очень плохо, а кто-то сказал — позорно выполняет свои обязательства по пропуску нефти через Ормузский пролив. Это не то соглашение, которое мы заключили», — заявил Трамп.

Как отмечает CNN, несмотря на объявленное ранее прекращение огня, которое, по словам американского лидера, предполагало "полное и немедленное" открытие пролива, движение нефтяных танкеров через этот стратегический маршрут остается фактически заблокированным.

Реклама

Причиной этого называют отсутствие четких сигналов и решений со стороны Ирана по возобновлению нормального судоходства.

Ормузский пролив является одним из ключевых энергетических коридоров мира, через который проходит значительная часть глобальных поставок нефти, поэтому любые ограничения движения могут повлиять на мировые рынки.

Напомним, Трамп требует от союзников конкретных решений по возобновлению судоходства в Ормузском проливе.

Он пожалуйся, что НАТО не поддержала США в нужный момент и может не сделать этого в будущем.

Реклама

Ранее Иран заявил о возможности прекращения военных действий и обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив при условии остановки атак на страну.