Трамп вынуждает бизнес покупать российский дизель: почему трейдеры отказываются от сделки

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация Дональда Трампа непублично призывает американские компании покупать российский дизель из танкеров, плывущих сейчас через Атлантический океан.

Об этом сообщает издание The Washington Sun со ссылкой на представителей отраслевых групп, энергетических аналитиков и источники в трейдинговых кругах.

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Отмечается, что, по меньшей мере, три танкера отправились в США после того, как Дональд Трамп 16 октября отменил санкции на российский дизель. По данным аналитиков, суда вышли в море без конкретных покупателей. Например, танкер «Agioi Fanendes» с 40 тысячами тонн топлива сначала шел в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси, но впоследствии изменил свой маршрут на статус «по запросу».

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В нефтегазовой отрасли говорят, что внезапная отмена санкций создала неразбериху, ведь указ Трампа противоречит новому закону об усилении ограничений против России. Трейдеры по Уолл-стрит массово отказываются от этого соглашения, поскольку боятся расследований Конгресса и длительных судебных разбирательств в будущем.

«Проблема юридическая и банковская. Импорт разрешен исполнительным указом, но вопрос санкций находится на рассмотрении Конгресса, поэтому каждый контрагент спрашивает, что произойдет, если политика изменится после того, как груз прибудет», — отметил аналитик компании Sparta Commodities Джеймс Ноэль-Бесвик

В то же время на бизнес давят демократы. Сенатор Ричард Блюменталь направил письма владельцам танкеров с требованием развернуть суда. Он предупредил, что покупка российского дизеля преступление, и компании могут привлечь к ответственности — если не сейчас, то при следующей администрации.

В свою очередь, местные власти ищут рычаги для блокировки танкеров.

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«Не ошибайтесь: соглашение Трампа с Путиным относительно дизельного топлива является коррупционным и незаконным, и я оцениваю варианты, чтобы предотвратить его прибытие в порт в Нью-Джерси. Трамп наполняет карманы Владимира Путина за счет американских потребителей и нашего демократического союзника Украины», — отметила губернатор штата Нью-Джерси Мики Шеррилл.

Официальные структуры США дают сдержанные комментарии. В ответ на запрос журналистов Белый дом перенаправил издание в Министерство финансов.

«Общая лицензия Управления по контролю за иностранными активами отвечает действиям, которые агентство предпринимало в прошлом. Мы соблюдаем действующее законодательство и правила», — сообщил представитель Минфина США.

Министр энергетики США Крис Райт во время телевыступления пояснил, что отмена ограничений имеет целью увеличить предложение дизеля на мировом рынке и привлечь РФ к переговорам по войне.

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Сообщается, что в Украине это решение вызвало волну негодования. Народный депутат Марьян Заблоцкий заявил, что покупка этого топлива будет означать финансирование войны и убийства украинцев.

В свою очередь бывший экономический советник президента Олег Устенко подчеркнул, что такие действия США вызывают разочарование, особенно на фоне призывов к Украине не атаковать российские НПЗ. Он также выразил надежду, что американские фактические покупатели и порты устроят бойкот этим российским грузам.

Эксперты по рынку нефти, в частности с Rapidan Energy Group, считают наиболее вероятным сценарием то, что из-за отказа покупателей в США танкеры в конце концов изменят маршрут и направятся в Бразилию.

Дизельное соглашение Трампа и Путина — последние новости

Напомним, три танкера с примерно 140 тысячами тонн российского дизеля направляются в США в рамках договоренности Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Среди них судно Leruo, которое находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Поэтому сенатор США Ричард Блюменталь призвал судоходные компании развернуть танкеры с российским дизелем. Он подчеркнул, что ввоз этого горючего в Америку является незаконным.

Ранее ТСН.ua писал, что дизельное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным вызвало критику как в Украине, так и в США. В Вашингтоне группа сенаторов от обеих партий подвергла сомнению законность договоренности, ссылаясь на принятый в 2022 году запрет на импорт российской нефти.

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