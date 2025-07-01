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Трамп выпустил духи с "ароматом победы": сколько они стоят и какой у них запах (фото)
Трамп выпустил новые духи в честь своих побед на выборах.
Президент США Дональд Трамп представил новую линию брендированных духов под названием Victory 45-47, ароматы, по его словам символизируют его победы на президентских выборах в 2016 и 2024 годах.
О запуске линии Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.
«Ароматы Trump уже в продаже. Они называются Victory 45-47, потому что символизируют победу, силу и успех — как для мужчин, так и для женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать», — написал он.
Согласно данным официального сайта один флакон аромата Victory 45-47 стоит 249 долларов. Кроме основной серии, в продажу также поступил еще один аромат — «Fight! Fight! Fight! Fight!», посвященный покушению на Трампа, которое произошло в июле 2024 года.
Парфюмерная линия Donald Trump была основана еще в 2004 году. Первый аромат бренда состоял из сочетания мяты, можжевельника, мускатного ореха и огурца. В то время критики назвали запах «стойким, терпким и ассоциирующимся с роскошью».
Женский вариант Victory 45 47
Верхние ноты: цитрусовые и цветочные аккорды
Сердце: гардения и клубника
база: ваниль
Основные аккорды
Цитрусовые, цветочные (как верхние)
Гардения, клубника (сердце)
Ваниль (база).
Мужской вариант Victory 45 47
Верхние ноты: фужерный аккорд и кардамон
Сердце: герань
База: амбровое дерево и древесные аккорды
Основные аккорды
Фужерный + кардамон (верх)
Герань (сердце)
Амбровое дерево, древесные ноты (база)
Сейчас продукция бренда позиционируется как парфюмерия для сильных, харизматичных и уверенных в себе мужчин, хотя новые ароматы, по словам Трампа, подходят и женщинам.
Напомним, ранее мы писали о пяти модных парфумах для женщин 50+на лето, эти ароматы удивят.