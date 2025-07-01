Трамп выпустил духи с "ароматом победы": сколько они стоят и какой у них запах (фото)

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп представил новую линию брендированных духов под названием Victory 45-47, ароматы, по его словам символизируют его победы на президентских выборах в 2016 и 2024 годах.

О запуске линии Трамп сообщил на своей странице в Truth Social.

«Ароматы Trump уже в продаже. Они называются Victory 45-47, потому что символизируют победу, силу и успех — как для мужчин, так и для женщин. Приобретите себе флакон и не забудьте купить еще один для своих любимых. Наслаждайтесь, веселитесь и продолжайте побеждать», — написал он.

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Согласно данным официального сайта один флакон аромата Victory 45-47 стоит 249 долларов. Кроме основной серии, в продажу также поступил еще один аромат — «Fight! Fight! Fight! Fight!», посвященный покушению на Трампа, которое произошло в июле 2024 года.

Парфюмерная линия Donald Trump была основана еще в 2004 году. Первый аромат бренда состоял из сочетания мяты, можжевельника, мускатного ореха и огурца. В то время критики назвали запах «стойким, терпким и ассоциирующимся с роскошью».

Женский вариант Victory 45 47

Верхние ноты: цитрусовые и цветочные аккорды

Сердце: гардения и клубника

база: ваниль

Основные аккорды

Цитрусовые, цветочные (как верхние)

Гардения, клубника (сердце)

Ваниль (база).

Парфюм Трампа

Мужской вариант Victory 45 47

Верхние ноты: фужерный аккорд и кардамон

Сердце: герань

База: амбровое дерево и древесные аккорды

Основные аккорды

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Фужерный + кардамон (верх)

Герань (сердце)

Амбровое дерево, древесные ноты (база)

Парфюм Трампа

Сейчас продукция бренда позиционируется как парфюмерия для сильных, харизматичных и уверенных в себе мужчин, хотя новые ароматы, по словам Трампа, подходят и женщинам.

Напомним, ранее мы писали о пяти модных парфумах для женщин 50+на лето, эти ароматы удивят.