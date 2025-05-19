Трамп выразил поддержку Байдену после диагноза агрессивного рака простаты

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования и пожелал быстрого выздоровления своему политическому оппоненту Джо Байдену после того, как стало известно о его диагнозе — агрессивной форме рака простаты , распространившейся на кости.

Об этом пишет The Independent.

В сообщении на платформе Truth Social Трамп отметил: «Мелания и я расстроены, узнав о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена. Мы передаем наши самые теплые пожелания Джилл и семье и желаем Джо быстрого и успешного выздоровления».

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По словам представителя Байдена, диагноз был поставлен в пятницу после обнаружения небольшого узелка на простате во время обследования, которое проводилось из-за усиления мочевых симптомов. Последующие исследования подтвердили наличие рака простаты с оценкой по шкале Глисона 9 (группа риска 5) и метастазами в кости.

Несмотря на серьезность заболевания, рак оказался гормонозависимым, что позволяет рассматривать эффективные методы лечения. Байден и его семья обсуждают варианты терапии с врачами.

Этот жест поддержки со стороны Трампа стал неожиданным, учитывая их политическую конкуренцию, особенно после напряженной предвыборной кампании 2024 года.

После оглашения диагноза Байден получил многочисленные сообщения поддержки от политических деятелей из обеих партий. Бывшая вице-президент Камала Гаррис написала: «Джо — борец, и я знаю, что он встретит этот вызов с той же силой, стойкостью и оптимизмом, которые всегда определяли его жизнь и лидерство».

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Джо Байден, которому 82 года, является самым старшим президентом в истории США. Его здоровье уже давно является предметом обсуждений в политических кругах и обществе.

Диагноз рака простаты стал новым испытанием для Байдена, который в 2023 году проходил процедуру удаления базальноклеточной карциномы из кожи груди.

Байден сосредоточен на выборе оптимального плана лечения и получает поддержку от семьи, коллег и общественности.

Напомним, что на днях экспрезидент США Джо Байден дал первое интервью после отставки. Во время разговора он набросился с критикой на Дональда Трампа.

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Между тем, действующий американский президент Дональд Трамп опубликовал провокационное поздравление для своих "обидчиков".