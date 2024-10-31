Трамп вышел к журналистам в одежде мусорщика: при чем здесь Байден и Харрис (видео)

Бывший президент США Дональд Трамп устроил необычный перформанс во время предвыборного мероприятия в Висконсине, представ перед публикой в одежде коммунальщика.

В среду, 31 октября, Дональд Трамп вышел к журналистам в одежде мусорщика.

Об этом пишет CNN.

После того, как Трамп прибыл своим брендированным самолетом на предвыборные мероприятия в Грин Бэй в Висконсине, он надел поверх костюма яркий оранжевый жилет коммунальщика и сел в кабину белого мусоровоза, который для такого случая украсили логотипом кампании.

JUST IN: Дональд Трамп отвечает US President Joe Biden's remarks calling Trump supporters "garbage" по умолчанию в день работы как garbage collector. pic.twitter.com/mNOABFOTRQ — Geography️ (@GeoStatics7372) October 31, 2024

Такой перформанс Трамп устроил в ответ на неосторожную ремарку Джо Байдена, создавшую проблемы для кампании Харрис в последние дни перед выборами.

Во время видеозвонка с активистской группой, отстаивающей интересы американцев латиноамериканского происхождения, Байден прокомментировал оскорбительные слова комика Тони Хинклифа, озвученные тем на предвыборном митинге Трампа – комик назвал Пуэрто-Рико "плавучим островом мусора".

"Единственный плавающий мусор, который я там вижу – это его поклонники", – сказал Байден. Впоследствии он попытался исправить ситуацию объяснением, что хотел отметить недопустимость демонизации Трампом и его фанатиками латиноамериканцев.

Трамп решил буквально обыграть ремарку Байдена. Усевшись в кабину, Трамп спросил присутствующих, "как им его мусоровоз", и сказал, что делает это "в честь Камалы и Джо Байдена".

Также Трамп попытался отмежеваться от лев Хинчклифа. "Я ничего не знаю об этом комике. Я не знаю, кто он, я никогда его не видел. Я слышал его заявление, но это было его заявление. Это же комик, что тут сказать... Я люблю Пуэрто-Рико, а Пуэрто- Рико любит меня", – заявил Дональд Трамп.

После этого он пошел на сцену предвыборного мероприятия в том же оранжевом жилете коммунальщика.

Дональд Трамп в костюме мусорщика / Фото: Associated Press

Напомним, ранее кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп посетил McDonald's в Фистервиль-Тревозе, штат Пенсильвания. Там его заметили среди работников кухни. Он жарил картошку и выдавал заказы.

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