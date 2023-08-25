Трамп вышел под залог из тюрьмы по делу о вмешательстве в выборы

До этого Трампа арестовали и поместили в тюрьму в округе Фултон в Аталанте.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп прибыл в тюрьму в Атланте, чтобы сдаться властям по делу о попытке изменить результаты выборов в штате Джорджии, после чего он был отпущен под залог.

Об этом информирует CNN.

Сообщается, что Трамп прибыл в тюрьму в округе Фултон в Атланте прямо из своего гольф-клуба в Нью-Джерси, чтобы сдаться. Бывшему главе Белого дома предъявлено более десятка обвинений в связи с попыткой повлиять на результаты выборов президента США в 2020 году.

Издание сообщило, что Трампа арестовали и поместили в тюрьму в округе Фултон.

Шериф округа Фултон Пэт Лабат заявил, что все 19 человек, обвиняемых по данному делу, пройдут такой же процесс, что и любой обвиняемый по уголовным делам.

В тюрьме Дональд Трамп был освобожден, поскольку за него был внесен залог. Он завершил процесс регистрации и оставил тюрьму округа Фултон.

Всего грамм находился в тюрьме примерно 20 минут, после чего его кортеж отправился в международный аэропорт Гартсфилд-Джексон в Атланте.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов, а также на другие условия освобождения.

Кроме того, мы ранее информировали, что крупные доноры республиканцев ищут замену Дональду Трампу на выборах президента Соединенных Штатов.

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