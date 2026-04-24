Путин и Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что не посылал приглашение диктатору Путину на саммит G20, однако не исключает, что его присутствие могло бы быть полезным.

Об этом сообщает Clash Report.

Во время общения с журналистами Трампа спросили, соответствует ли действительности информация о том, что США якобы пригласили Путина на саммит G20, который должен пройти в Майами.

«Я не приглашал Путина на саммит G20, но если бы он приехал, это, наверное, было бы очень полезно», — ответил президент США.

Ранее сообщалось, что США пытаются интегрировать Россию обратно в глобальную политику, рассматривая ее как потенциального партнера и в то же время стремясь удалить от Китая.

Мы ранее информировали, что в мировой политике Путин стал игроком со слабой позицией, вынужден больше блефовать, чем диктовать правила игры.