Трамп выслушал обвинения в суде: экс-президенту США грозит 20 лет лишения свободы

Дональд Трамп на суде не признал себя виновным в заговоре для попытки отменить результаты выборов в 2020 году.

В четверг, 3 августа, бывшему президенту США Дональду Трампу в Федеральном суде Вашингтона объявили обвинение в заговоре для попытки отменить результаты выборы в 2020 году, что привело к нападению на Капитолий США 6 января 2021 года.

Как сообщает ABC News, экс-президент не признал себя виновным после того, как судья зачитал обвинение.

Перед допросом в суде у Трампа сняли отпечатки пальцев, он также предоставил личную информацию. Во время судебного процесса на Трампа решили не надевать наручники и запретили его фотографировать.

Бывший президент был арестован и привлечен в суд по четырем пунктам преступления, изложенным в обвинении специального прокурора Джека Смита: заговор с целью обмана Соединенных Штатов, сговор с целью препятствования официальному рассмотрению, препятствование и попытка помешать официальному рассмотрению и сговор против прав.

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Судья сообщил Трампу о наказаниях, которые ему могут угрожать, если он будет признан виновным: до пяти лет тюрьмы по пункту 1; до 20 лет лишения свободы по пункту 2; до 20 лет лишения свободы по пункту 3 и до 10 лет лишения свободы по пункту 4.

Обвинения и защита согласились с тем, что к бывшему президенту Дональду Трампу не нужно применять меру пресечения в виде содержания под стражей, после чего суд объявил условия пребывания на свободе: он не должен нарушать федеральные законы или законы штата; должен явиться в суд в соответствии с требованиями; должен подписать подписку о явке и не должен общаться о фактах дела ни с кем, о ком Трамп знает как о свидетеле, кроме как через адвоката или в присутствии адвоката.

Трамп подписал форму с такими условиями освобождения. На этом судебное заседание, на котором было вынесено обвинение, завершилось.

Экс-президент Дональд Трамп и его команда адвокатов покинули зал суда.

Следующее судебное заседание по делу, на котором будет председательствовать судья Таня Чуткан, назначено на 28 августа.

Комментируя сегодняшнее судебное заседание, экс-президент Трамп заявил: "Это очень печальный день для Америки. Это преследование политического оппонента".

Напомним, ранее бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему суммарно грозит 561 год заключения в рамках предъявленных в его адрес обвинений.

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