Трамп предъявил ультиматум ХАМАСу: что заявил

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп пригрозил возможностью проведения американской военной операции против группировки ХАМАС в секторе Газа после сообщений о казнях мирных жителей.

Об этом написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Если ХАМАС будет продолжать убивать людей в Газе, чего не было предусмотрено соглашением, у нас не останется другого выбора, кроме как пойти туда и убить их. Спасибо за ваше внимание этому вопросу!», — написал Трамп.

Ранее в ночь на 9 октября Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС согласились на первый этап предложенного США плана урегулирования конфликта. Согласно договоренности, предполагалось освобождение израильских заложников в обмен на палестинских заключенных, а также частичное выведение израильских войск из Газы.

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердила, что правительство одобрило первую фазу этого соглашения.

Впрочем, после отвода израильских военных из контролируемых кварталов в Газе, там вспыхнули стычки между разными вооруженными группировками, в том числе и ХАМАС. По сообщениям СМИ, зафиксированы публичные казни не менее восьми человек.