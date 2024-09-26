Трамп выступил с резкими заявлениями и критикой Зеленского: что сказал кандидат в президенты США

Кандидат в президенты США уже говорил подобное украинскому лидеру и снова не сдержался.

22 сентября Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк, где участвует в мероприятиях Генассамблеи ООН. В ходе этого визита запланировано много двусторонних встреч, но самые главные – с американским президентом и обоими кандидатами. Цель – презентовать новую инициативу Зеленского, которую назвали Планом победы. Тем временем, западные СМИ начали писать, что Зеленский может не встретиться с Трампом.

Что произошло и что стало причиной – в материале ТСН.ua.

Реакция Трампа на приезд Зеленского в США

Еще на прошлой неделе Дональд Трамп в ответ на вопросы журналиста заявлял, что "вероятно" встретится с президентом Зеленским, пишет издание Reuters. Но с приездом Зеленского в США сменил свою риторику.

Во вторник, 24 сентября, во время выступления в Саванне, штат Джорджия, кандидат в президенты от Республиканской партии назвал президента Зеленского "самым крупным коммерсантом в истории".

"Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, то возвращается с 60 миллиардами долларов", – заявил Трамп.

Во время предвыборной меры в Северной Каролине бывший президент США Дональд Трамп также сделал резкие комментарии по поводу войны России против Украины и Зеленского.

Высказывания Трампа стали одними из его острейших публичных заявлений на эту тему в рамках предвыборной кампании.

Он также высмеял частые рефрены президента Джо Байдена, что США будут поддерживать ВСУ, пока Украина не выиграет войну.

Трамп традиционно в очередной раз обещал – если его изберут президентом, он быстро прекратит войну России против Украины.

"Мы не пойдем, пока не победим, — сказал Трамп, имитируя Байдена. — Что произойдет, если они (россияне — ред.) выиграют? Это то, что они делают, они воюют. Как мне кто-то сказал на днях, они победили Гитлера, они победили Наполеона. Вот, что они делают", - сказал он.

Кроме этого, Трамп заявил, что "Украина уже фактически не существует, поскольку она почти полностью разрушена", и добавил, что в результате конфликта погибли "миллионы и миллионы" людей. Он также выразил мнение, что любое соглашение с Россией, даже плохое, лучше ее отсутствия, и обвинил Зеленского в нежелании достигать компромисса.

Раскритиковал Зеленского и сын Дональда Трампа за его фразу о том, что "Трамп действительно не знает, как закончить войну" в интервью журналу New Yorker. В этом разговоре президент Украины также назвал кандидата в вице-президенты от республиканцев Джей Ди Венса "слишком радикальным".

Что вызвало недовольство Трампа

По информации издания Bloomberg, недовольство Трампа вызвало произошедшие в США события с участием Зеленского.

Одной из возможных причин возмущения Трампа мог стать визит Зеленского на завод по производству артиллерийских снарядов в Пенсильвании – родном штате президента Джо Байдена. К украинскому лидеру присоединился губернатор штата Джош Шапиро, решительный сторонник вице-президента Камалы Гаррис, которая является соперницей Трампа на предстоящих президентских выборах.

В ответ на этот визит спикер Палаты представителей Майк Джонсон призвал освободить слюну Украины в США Оксану Маркарову, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы за организации мероприятия, которое, по мнению республиканцев, имело политический подтекст в поддержку Демократической партии.

Еще одной причиной раздражения Трампа могло стать интервью Зеленского для журнала New Yorker, в котором украинский президент поставил под вопрос обещания Трампа завершить войну в случае его избрания.

Детали визита Зеленского в США

Владимир Зеленский за время визита в США посетил Скрентонский армейский боеприпасный завод в Пенсильвании, провел встречу с членами американского конгресса, выступил на заседании Совбеза ООН и встретился с рядом мировых лидеров.

Зеленский в США / Фото: Associated Press

Затем Зеленский дал интервью журналу The New Yorker, в котором поставил под вопрос обещания Трампа провести переговоры о скором прекращении войны в случае его победы на выборах. Вместе с тем, Зеленский хотел представить Трампу и его команде план победы, но те отказались.

План победы Украины

Еще в августе Зеленский говорил, что планирует в сентябре представить Байдену и кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу украинский план победы. Известно, что он содержит четыре основных пункта

Издание Boomberg со ссылкой на источники писало, что в плане есть пункты о приглашении в НАТО, членство в ЕС и другие экономические и безопасные договоренности.

По мнению американских чиновников, как пишет WSJ, у плана Зеленского нет четкой стратегии. Но глава ОП Андрей Ермак называет предложения "очень конкретными и понятными".

Центральным элементом плана является требование, чтобы Соединенные Штаты позволили Киеву использовать дальнобойные ракеты для ударов по России. В то же время Байден упорно отказывается снять ограничения из-за боязни эскалации войны.

Издание The Times написало, что миссия на этой неделе — не просто вежливость, а шанс попрощаться с Байденом перед завершением его президентского срока. Эта дипломатия является "последней надеждой" Зеленского получить разрешение на дальнобойные удары по России западным оружием. Ожидается, что атаки в глубь страны-агрессорки заставят ее к переговорам.

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