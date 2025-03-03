Трамп выступит перед Конгрессом с ключевым обращением: чего ожидать от заявлений

В своем выступлении Трамп намерена представить новую экономическую стратегию, а также рассмотреть важные законодательные инициативы.

Во вторник, 4 марта, президент США Дональд Трамп выступит с обращением к совместной сессии Конгресса США. Обращение состоится в 21:00 по восточному времени (ET), что в Киеве будет в 04:00, поскольку разница между восточным временем США (ET) и киевским временем составляет 7 часов. Это будет его первое обращение в Конгресс после вступления в должность в январе 2025 года.

Об этом пишет Fox News.

Сообщается, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон пригласил Трампа выступить перед Конгрессом, подчеркнув важность совместной работы по достижению значительных результатов в ближайшие годы. В своем письме Джонсон отметил положительное влияние лидерства Трампа на патриотизм, единство и надежду в стране.

Во время выступления Трамп, вероятно, представит свою законодательную программу, в частности, планы по налоговым сокращениям, финансированию безопасности границ и другим ключевым вопросам. Однако такие инициативы могут столкнуться с сопротивлением как со стороны демократов, так и некоторых республиканцев, обеспокоенных потенциальными последствиями.

После выступления сенатор-демократ Эллиса Слоткин из Мичигана ответит от Демократической партии, сосредоточившись на экономических вопросах, а конгрессменка Латифа Саймон из Калифорнии представит ответ от Партии рабочих семей.

Прямую трансляцию выступления можно будет просмотреть на таких телеканалах как C-SPAN, CBS News, CNN и других, начиная с 20:00 по восточному времени.

Ранее у Трампа назвали условие для возобновления контактов с Украиной. "Мы будем готовы снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир", – заявил государственный секретарь Марко Рубио.

Напомним, встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальным спором. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено.

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