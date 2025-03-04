Трамп выступит в Конгрессе: Fox News раскрыл, о чем будет говорить президент США

По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это событие станет "обязательным для просмотра телешоу".
Президент США Дональд Трамп во вторник, 4 марта, впервые за свой второй срок обратится в Конгресс на совместном заседании. Его речь, которая называется "Возрождение американской мечты", станет своеобразным итогом первых недель его пребывания у власти и очертит дальнейшие планы администрации.
Как сообщают источники Fox News Digital, в речи будет четыре ключевых блока:
- Достижение Трампа как на внутриполитической арене, так и на международном уровне;
- действия администрации в сфере экономики и борьбы с инфляцией;
- План увеличения финансирования безопасности границ и депортацию нелегальных мигрантов;
- Международная политика, включая урегулирование войны в Украине и освобождение заложников в Газе.
По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, это событие станет "обязательным для просмотра телешоу".
"Президент Трамп достиг одного месяца больше, чем любой другой президент за четыре года, и возрождение американской мечты идет полным ходом", — заявила она.
Внутренняя политика: экономика и безопасность границ
Ожидается, что Трамп затронет тему борьбы с экономическим кризисом, который, по его словам, был вызван администрацией Байдена. Он расскажет уже о предпринятых шагах, а также о планах дальнейшего возрождения производства и развития энергетического сектора.
В частности, президент США упомянет о 1,7 триллиона долларов инвестиций в производство, технологии искусственного интеллекта и другие ключевые отрасли.
Кроме того, Трамп намерен настаивать на увеличении финансирования для усиления безопасности границ, включающей депортацию нелегальных мигрантов и продолжение строительства стены на границе с Мексикой.
Международная политика: Украина, Ближний Восток и мир в мире
Ожидается, что Трамп представит свои планы по прекращению войны в Украине. Детали его инициативы пока не разглашаются, но известно, что он ведет активные переговоры по этому вопросу.
Также в выступлении речь пойдет об усилиях администрации по освобождению заложников, захваченных в Газе, а также о более широкой стратегии "восстановления мира в мире".
"Я расскажу все как есть" – Трамп о предстоящем выступлении
За день до выступления Трамп анонсировал свою речь в соцсети Truth Social, написав:
"Завтрашний вечер будет важным. Я расскажу все как есть!"
Представитель Белого дома, комментируя это сообщение, заявил Fox News Digital:
"Как всегда президент Трамп будет реален и будет говорить правду".
Напомним, президент США Дональд Трамп выступит с первой речью в Конгресс 4 марта в 21:00 по восточному времени. В Киеве это обращение будет в 04:00 на следующий день, поскольку разница по времени составляет 7 часов.
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