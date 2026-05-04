Трамп выводит войска из Германии: как США подрывают НАТО и делают очередной подарок Путину

Реклама

О выводе 5 тыс. американских военнослужащих из ФРГ Пентагон объявил в пятницу, 1 мая. А уже в воскресенье Дональд Трамп заявил, что США собираются значительно сократить свои расходы, поэтому вывод войск будет намного больше уже анонсированных 5 тыс. В НАТО поспешили заявить, что уверены в своей способности обеспечивать дальнейшее сдерживание и оборону. А министр обороны Германии Борис Писториус в свою очередь убеждал о предсказуемости решения Пентагона.

В то же время, как пишет The New York Times, американские чиновники Минобороны неофициально дали понять, что хотят, чтобы этот шаг США рассматривался как наказание Германии. На прошлой неделе между Трампом и Мерцем вспыхнул публичный скандал. Канцлер ФРГ заявил, что США, вступившие в войну без всякой стратегии, подвергаются унижению со стороны Ирана. В ответ американский президент посоветовал Мерцу тратить больше времени на прекращение войны России против Украины, а также на восстановление разрушенной Германии.

Что же стоит за решением Трампа сократить численность американского военного контингента в Европе? Какие еще страны это может затронуть и как скажется на поддержке Украины? Читайте в материале ТСН.ua.

Реклама

НАТО 3.0: развод США и Европы

ТСН.ua уже писал, как еще в феврале этого года на встрече министров обороны стран-членов НАТО заместитель министра войны США Элбридж Колби призвал к переходу в «Альянс 3.0». Позже на Мюнхенской конференции безопасности он пояснил, что это означает: Америка сохранит только ядерный зонтик, а конвенционная защита Европы — это задача самой Европы. Не были особым секретом для европейцев и планы Трампа начать сокращение американского военного присутствия на европейском континенте. Правда, никто не предполагал, что это произойдет сейчас и в такой форме.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас выразила удивление временем, которое Трамп избрал для вывода американских войск из Германии, напомнив, что контингент США находится в Европе и для обеспечения интересов Америки тоже. Известно, что США в войне с Ираном используют европейские военные базы. В частности, «Рамштайн» — крупнейшую базу ВВС США в Европе. Вблизи находится самый большой (за пределами США) американский военный госпиталь Ландштуль, куда в течение этих месяцев доставляли раненых на Ближнем Востоке американских военнослужащих.

В отличие от Франции, Испании и Италии, отказавшихся предоставлять США свои авиабазы для поддержки их с Израилем войны против Ирана, о начале которой в феврале европейских союзников никто не сообщил, Германия не принимала никаких запретов. Более того, даже Британия не сразу предоставила американцам разрешение пользоваться их авиабазами. А Польша отказала США в опрокидывании своей батареи Patriot на Ближний Восток. На прошлой неделе Фридрих Мерц лишь вслух сказал то, о чем уже и так говорят все европейские лидеры — что у США нет стратегии в войне с Ираном, которая стоит Европе много денег.

Администрация США не скрывает, что решение о выводе из Германии 5 тыс. американских военнослужащих Трамп принял из-за обиды на Мерца. Канцлер Германии, чтобы, очевидно, снизить градус напряжения (к ровно году в должности Мерц подошел с низким уровнем одобрения его работы со стороны общества — всего 20-30% по данным последних соцопросов) заявил, что не связывает его критику в адрес Трампа с сокращением численности американских войск.

Реклама

В то же время Фридрих Мерц считает маловероятным, что США поставят Германии дальнобойные ракеты Tomahawk, обещанные еще администрацией Джо Байдена. По его словам, сами американцы их сейчас не имеют в достаточном количестве. Очевидно, канцлер Германии подразумевает истощенные запасы на американских складах вооружений. По приблизительным подсчетам стоимость войны США против Ирана уже превысила $65 млрд, а истощение запасов высокоточного оружия оценивается в 40-50%. К примеру, при нынешнем темпе производства на восстановление запасов ракет Tomahawk может уйти до 3 лет, ракет-перехватчиков к системам Patriot — даже до 4 лет.

Владимир Зеленский уже довольно долго предупреждает о прямом влиянии войны на Ближнем Востоке на вооруженную помощь Украине, в частности, поставок ракет-перехватчиков в системы Patriot, которые очень хорошо сбивают российскую баллистику. И по информации Financial Times, США уже предупредили Европу, в частности, Британию, Польшу, Литву и Эстонию о значительных задержках поставок американского оружия из-за большого объема вооружения, использованного в Иране. Речь идет о боеприпасах для HIMARS, NASAMS и других ракетных систем, используемых и Украиной.

Кто следующий: очередной подарок Путину

По словам бывшего командующего армией США в Европе Бена Годжеса, только Путин выигрывает от такого близорукого шага, как сокращение американского военного присутствия в Германии. Вместе с этим немецкие политики обращают внимание на более весомую новость — отказ США от размещения в Германии ракет средней дальности Tomahawk — являющийся настоящим подарком Путину. Ведь даже после вывода 5 тыс. американских солдат из ФРГ, военное присутствие США в Германии будет все равно оставаться одним из крупнейших после Японии — около 30 тыс. личного состава.

По словам депутата от ХДС Родериха Кизеветтера, размещение в ФРГ американских ракет Tomahawk, способных достигать территории России (дальность их полета — около 1700 км), был бы очень хорошим ответом на российскую ядерную угрозу, происходящую в частности из Калининградской области. По мнению Кизеветтера, Европе срочно нужно разработать, возможно, совместно с Украиной, собственную альтернативу американским системам, чтобы иметь их в наличии до 2030 года. Ведь, как пишет Politico, ссылаясь на трех политиков ЕС, в Европе считают возможным нападение России на одну из стран НАТО в ближайшие два года.

Реклама

Британский премьер Кир Стармер считает, что сейчас напряженность в отношениях между Европой и США выше, чем должна быть. В то же время, по его мнению, Европа должна увеличить расходы на оборону, а у НАТО должен быть более сильный европейский элемент. Правда, по разным подсчетам, для полной замены американских военных мощностей Европе понадобится около 25 лет и $1 трлн. К тому же это не односторонняя зависимость. Для осуществления, например, операций на Ближнем Востоке европейские военные базы критические для Соединенных Штатов.

Правда, Трамп пошел еще дальше, заявив, что также не исключает возможности вывода американских военных из Италии и Испании. При этом замминистра обороны Польши Павел Залевский предположил, что выведенные из Германии американские войска могут быть размещены на польской территории. Однако, как сообщил премьер Польши Дональд Туск, ответных сигналов со стороны США он еще не получал.

«Наибольшую угрозу трансатлантическому сообществу представляют не внешние враги, а продолжающийся процесс распада нашего альянса. Мы все должны сделать все необходимое, чтобы остановить эту гибельную тенденцию», — добавил польский премьер.

Главы комитетов по вооруженным силам Сената и Палаты представителей, представляющих Республиканскую партию, Роджер Викер и Майк Роджерс подвергли критике решение Трампа начать вывод американских военных из Германии. Они отмечают, что ФРГ предоставляла американским военным беспрепятственный доступ к своим базам во время операции в Иране.

Реклама

Преждевременное сокращение передового присутствия Америки в Европе рискует подорвать сдерживание и послать неправильный сигнал Путину. Вместо того, чтобы полностью выводить войска из континента в интересах Америки поддерживать сильный потенциал сдерживания в Европе, перемещая эти 5 000 американских военнослужащих к востоку», — говорится в заявлении Викера и Роджерса, призывавших администрацию Трампа скоординировать свои действия с Конгрессом.

Вряд ли это возможно до промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре этого года, когда американцы будут переизбирать треть Сената и всю Палату представителей. Уже сейчас многие эксперты прогнозируют, что на фоне войны в Иране и мирового энергетического кризиса, затронувшего цены на топливо на американских заправках, республиканцы могут потерять большинство в одной из палат Конгресса, если сразу не две палаты.

Дата публикации 19:01, 01.05.26 Количество просмотров 18 США лишаются лидерства? Дэвид Крамер о "козырях" Украины, ударах по РФ и новой стратегии Трампа

Новости партнеров