Трамп выйдет патрулировать улицы Вашингтона: что произошло

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что вечером 21 августа будет патрулировать улицы американской столицы Вашингтона вместе с Национальной гвардией.

Об этом он сказал в интервью репортеру Newsmax Тодду Старнсу, который опубликовал это обещание американского президента в сети Х.

«Сегодня вечером я выйду… С полицией и военными, конечно», — сказал Трамп.

Как сообщает издание Washington Post, Белый дом и местная администрация Вашингтона, которую возглавляет демократ Мюриэл Боузер отказались комментировать планы президента.

Представитель полиции округа Колумбия заявил, что они не имеют дополнительной информации.

В издании напомнили, что ранее в этом месяце Трамп приказал федеральному правительству захватить контроль над полицейскими силами округа Колумбия, что является чрезвычайным проявлением федеральной власти. Таким образом президент пытается установить контроль над американской столицей под предлогом борьбы с разгулом преступности.

Хотя суд отменил некоторые усилия Трампа по назначению своих сотрудников во главе полицейского департамента, его администрация успешно наполнила город федеральными правоохранительными органами.

В течение прошлой недели администрация Трампа неоднократно приписывала себе снижение уровня преступности в столице страны, расхваливая количество арестов, осуществляемых ежедневно, и утверждая, что увеличение количества федеральных правоохранительных органов делает город безопаснее.

Выступая перед журналистами утром в четверг, 21 августа, перед объявлением президента, Баузер сказала, что полицейское управление города наблюдало значительное снижение уровня насильственных преступлений еще до действий администрации Трампа.

«Наш департамент полиции в течение последних двух лет последовательно стремительно снижает преступность», — сказала она на пресс-конференции, назвав работу департамента полиции округа Колумбия «эффективной».

