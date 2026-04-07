Трамп взбешен из-за "предательства" Лондона: почему Британия закрыла авиабазы для самолетов США

Президент США пригрозил обрушить «ад» на гражданскую инфраструктуру Ирана, однако встретил решительное сопротивление.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Дональд Трамп / © Associated Press

Великобритания не позволит Соединенным Штатам использовать базы Королевских военно-воздушных сил для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, в том числе по мостам и электростанциям.

Об этом сообщает издание The i Paper со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану масштабным возмездием, если тот не откроет Ормузский пролив для международного судоходства.

«День электростанции» и «День моста»: планы Трампа

Во вторник Дональд Трамп публично заявил о готовности уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения Ирана. Он назвал потенциальные операции «Днем электростанции» и «Днем моста».

«У них не будет мостов. У них не будет электростанций. У них не будет ничего», — заявил Трамп, добавив, что «не будет продолжать, потому что есть вещи хуже этих двух».

Президент США также отметил, что его приоритетом был бы захват иранской нефти: «Если бы у меня был выбор, что я хотел бы сделать? Забрать нефть. Потому что она доступна всем. Они ничего не могут с этим поделать. Если бы это зависело от меня, я забрал бы нефть, я бы сохранил нефть, заработал бы много денег».

Британский премьер-министр Кир Стармер еще раньше наметил четкие границы сотрудничества. Доступ американских военных к британским базам ограничен только миссиями, направленными на ослабление оборонных возможностей Ирана, таких как ракетные шахты или склады.

По данным i Paper, Лондон считает, что удары по мостам и электростанциям не подпадают под оборонительное определение. Эксперты по международному праву предупреждают, что такие действия США могут быть квалифицированы как военные преступления.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил: «Великобритания разрешила Соединенным Штатам использовать британские базы для оборонных миссий по уничтожению иранского ракетного потенциала, угрожающего британскому населению, базам и нашим партнерам в регионе».

Отказ Британии вызвал раздражение в Вашингтоне. Дональд Трамп в своих комментариях снова раскритиковал Стармера, сравнив его с премьер-министром 1930-х годов, пытавшимся умиротворить нацистскую Германию.

«Нам не нужен еще один Невилл Чемберлен, согласны? Нам не нужен Невилл Чемберлен», — подчеркнул Трамп.

Несмотря на это, Лондон продолжает настаивать на соблюдении правил ведения войны. Ричард Форд, член Комитета по иностранным делам от Либерально-демократической партии и бывший офицер британской армии, отметил:

«Правила ведения боевых действий существуют по очень веским причинам. Они предотвращают превращение дисциплинированного применения силы в безудержное кровопролитие, мотивированное жаждой крови».

Во вторник британское военное руководство проводит виртуальную конференцию с участием представителей оборонных ведомств более 40 стран. Главная цель — обсуждение планов по освобождению Ормузского пролива и обеспечению свободного прохода торговых судов.

Как утверждает издание, пока Вашингтон не посылал официальный запрос на использование баз для ударов по инфраструктуре, однако в Лондоне уже дали понять: на подобные операции будет наложено вето. Это решение рискует окончательно заморозить отношения между лидерами двух стран на фоне глобального энергетического кризиса.

Война в Иране выходит из-под контроля Трампа — последние новости

Напомним, Трамп подверг критике союзников, которые, по его словам, не оказали поддержки Соединенным Штатам в войне в Иране.

В ходе пресс-конференции он заявил, что Япония, Австралия, Южная Корея и страны НАТО «не помогли» США, в то же время напомнив о присутствии американских военных в этих государствах для их защиты.

Трамп положительно оценил участие стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта, подчеркнув их роль в контексте близости к конфликту.

Также Трамп заявлял, что напряжение в отношениях между Вашингтоном и НАТО возникло из-за ситуации вокруг Гренландии.

По его словам, именно этот вопрос стал отправной точкой разногласий, поскольку США заинтересованы в острове, однако союзники не поддерживают такую позицию.

Трамп также не раз критиковал Североатлантический альянс, заявляя, что НАТО, по его мнению, не оказывает достаточной поддержки Соединенным Штатам.

