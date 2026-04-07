Трамп взбешен из-за "предательства" Лондона: почему Британия закрыла авиабазы для самолетов США

Великобритания не позволит Соединенным Штатам использовать базы Королевских военно-воздушных сил для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре Ирана, в том числе по мостам и электростанциям.

Об этом сообщает издание The i Paper со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах.

Президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану масштабным возмездием, если тот не откроет Ормузский пролив для международного судоходства.

«День электростанции» и «День моста»: планы Трампа

Во вторник Дональд Трамп публично заявил о готовности уничтожить ключевые объекты жизнеобеспечения Ирана. Он назвал потенциальные операции «Днем электростанции» и «Днем моста».

«У них не будет мостов. У них не будет электростанций. У них не будет ничего», — заявил Трамп, добавив, что «не будет продолжать, потому что есть вещи хуже этих двух».

Президент США также отметил, что его приоритетом был бы захват иранской нефти: «Если бы у меня был выбор, что я хотел бы сделать? Забрать нефть. Потому что она доступна всем. Они ничего не могут с этим поделать. Если бы это зависело от меня, я забрал бы нефть, я бы сохранил нефть, заработал бы много денег».

Британский премьер-министр Кир Стармер еще раньше наметил четкие границы сотрудничества. Доступ американских военных к британским базам ограничен только миссиями, направленными на ослабление оборонных возможностей Ирана, таких как ракетные шахты или склады.

По данным i Paper, Лондон считает, что удары по мостам и электростанциям не подпадают под оборонительное определение. Эксперты по международному праву предупреждают, что такие действия США могут быть квалифицированы как военные преступления.

Представитель Министерства обороны Великобритании заявил: «Великобритания разрешила Соединенным Штатам использовать британские базы для оборонных миссий по уничтожению иранского ракетного потенциала, угрожающего британскому населению, базам и нашим партнерам в регионе».

Отказ Британии вызвал раздражение в Вашингтоне. Дональд Трамп в своих комментариях снова раскритиковал Стармера, сравнив его с премьер-министром 1930-х годов, пытавшимся умиротворить нацистскую Германию.

«Нам не нужен еще один Невилл Чемберлен, согласны? Нам не нужен Невилл Чемберлен», — подчеркнул Трамп.

Несмотря на это, Лондон продолжает настаивать на соблюдении правил ведения войны. Ричард Форд, член Комитета по иностранным делам от Либерально-демократической партии и бывший офицер британской армии, отметил:

«Правила ведения боевых действий существуют по очень веским причинам. Они предотвращают превращение дисциплинированного применения силы в безудержное кровопролитие, мотивированное жаждой крови».

Во вторник британское военное руководство проводит виртуальную конференцию с участием представителей оборонных ведомств более 40 стран. Главная цель — обсуждение планов по освобождению Ормузского пролива и обеспечению свободного прохода торговых судов.

Как утверждает издание, пока Вашингтон не посылал официальный запрос на использование баз для ударов по инфраструктуре, однако в Лондоне уже дали понять: на подобные операции будет наложено вето. Это решение рискует окончательно заморозить отношения между лидерами двух стран на фоне глобального энергетического кризиса.

Напомним, Трамп подверг критике союзников, которые, по его словам, не оказали поддержки Соединенным Штатам в войне в Иране.

В ходе пресс-конференции он заявил, что Япония, Австралия, Южная Корея и страны НАТО «не помогли» США, в то же время напомнив о присутствии американских военных в этих государствах для их защиты.

Трамп положительно оценил участие стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна и Кувейта, подчеркнув их роль в контексте близости к конфликту.

Также Трамп заявлял, что напряжение в отношениях между Вашингтоном и НАТО возникло из-за ситуации вокруг Гренландии.

По его словам, именно этот вопрос стал отправной точкой разногласий, поскольку США заинтересованы в острове, однако союзники не поддерживают такую позицию.

Трамп также не раз критиковал Североатлантический альянс, заявляя, что НАТО, по его мнению, не оказывает достаточной поддержки Соединенным Штатам.